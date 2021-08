Het is niet bekend of beiden net als voorganger Greg van Avermeat van plan zijn om een gouden helm te dragen, maar de gouden fiets is alvast binnen. Carapaz was zichtbaar onder de indruk toen hij in Burgos kennismaakte met het cadeautje van zijn ploeg Ineos Grenadiers.

Carapaz rijdt vanaf nu op een gouden Pinarello, terwijl zijn ploeggenoten het moeten doen met grotendeels zwart en hier en daar wat rode accenten. De renner uit Ecuador maakte direct een proefrondje op zijn nieuwe fiets en dat smaakt ongetwijfeld naar meer.

Vuelta a España La Vuelta | Vijf redenen om spectaculaire Vuelta a España op de voet te volgen! GISTEREN OM 12:03

Tijdritfiets

Ook voor Roglic stond een gouden fiets klaar. In tegenstelling tot Carapaz mag de Sloveen slechts op een gouden fiets stappen tijdens tijdritten, aangezien hij geen goud overhield aan de wegrace maar aan de strijd tegen de klok.

Uiteraard nam fabrikant Cervelo evengoed de moeite om de tijdritkampioen te voorzien van een gouden fiets. Er is geen geel meer te zien. De details en fraaie afwerking laten zien dat er door de ontwerpers veel moeite is gestoken in dit kunststukje.

Roglic toont zijn gouden tijdritfiets namens Jumbo-Visma zaterdag 7,1 kilometer lang aan het publiek, als de proloog van de Vuelta op het programma staat. Tijdens ‘normale’ etappes zit hij weer op een traditioneel bestickerde fiets.

Waar kijk je?

Commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon zorgen drie weken lang voor de vocale begeleiding, terwijl er ook speciale verslaggevers in koers zijn. De Vuelta is dagelijks te volgen via Eurosport. Als je liever kijkt zonder onderbrekingen, kies dan voor discovery+

Wielrennen Breng een ode aan Jan Janssen en fiets de route van een legende 3 UUR GELEDEN