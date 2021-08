Caruso maakte deel uit van een kopgroep die het peloton niet gemakkelijk liet gaan. Ook al stond er een onvervalste bergetappe op het programma, de gemiddelde snelheid lag bijzonder hoog. De etappe was dan ook al vrij vroeg klaar. Dat was vooral te danken aan de Italiaan, die ook in zijn eentje tempo kon blijven maken.

Het was opnieuw arm, heel erg warm. Om de hitte te weerstaan en een klein beetje af te koelen, gooide de 33-jarige Caruso op de slotklim ook maar een bidon leeg over zijn hoofd. Ongetwijfeld kreeg hij het ook warm van binnen van zijn aanstaande triomf.

La Vuelta | Samenvatting van etappe negen met geweldig sterke Caruso

Vuelta a España La Vuelta | “70 kilometer is ver, maar het gat bleef groeien” - Caruso verklaart succesvolle solo 2 UUR GELEDEN

Ruime voorsprong

Caruso kon uitgebreid genieten van de laatste meters en vierde zelfs een klein feestje met de supporters achter de hekken. Hij werd bovendien de eerste klimmer die er dit seizoen in slaagde om in twee grote ronden etappes te winnen. Caruso beleefde eerder een sterk slot van de Giro d’Italia, waarin hij tweede werd.

Caruso hield een dikke minuut over van zijn ruime voorsprong. Primoz Roglic finishte als tweede, vlak voor Enric Mas. Als Roglic echt had gewild had hij meer dan drie seconden voor het klassement kunnen sprokkelen, maar het leek wel alsof de rodetruidrager het zo goed vond. Het verschil bedraagt nu 28 seconden. Miguel Ángel López (net als Mas renner van Movistar) staat derde op 1:21. Bekijk hier het volledige klassement

La Vuelta | “70 kilometer is ver, maar het gat bleef groeien” - Caruso verklaart succesvolle solo

Rustdag

Roglic was eerder in staat geweest om alle aanvallen te pareren en zelfs toen hij geïsoleerd kwam te zitten, oogde hij nog steeds behoorlijk soeverein. De kaart beurtelings aanvallen werd door de concurrentie in ieder geval niet uitgespeeld.

Het peloton krijgt maandag de kans om bij te komen van de eerste week, als in Alméria een rustdag op het programma staat. Dinsdag wordt weer opgestapt, om een heuvelachtig parcours naar Rincón de la Victoria af te leggen.

WAAR KIJK JE?

Commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon zorgen drie weken lang voor de vocale begeleiding, terwijl er ook speciale verslaggevers in koers zijn. De Vuelta is dagelijks te volgen via Eurosport. Als je liever kijkt zonder onderbrekingen, kies dan voor discovery+

Vuelta a España La Vuelta | Achtste etappe is een klassieke sprintersrit en opnieuw prooi voor Jakobsen GISTEREN OM 16:34