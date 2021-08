Cort Nielsen kwam als eerste aan in het snikhete Córdoba, dat bekend staat als de warmste Spaanse stad. Het kwik tikte er vandaag de 41 graden aan. De vraag was of het peloton hiervan gekke dingen deed, want we zagen tijdens de twaalfde etappe een aantal valpartijen die moeilijk te verklaren waren.

Tobias Bayer was hiervan het grootste slachtoffer. Hij slaakte duidelijk hoorbaar kreten van pijn en werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Even later was ook Primoz Roglic weer betrokken bij een valpartij, al had hij er weinig schuld aan. Zo te zien was het Dylan van Baarle die als eerste onderuit ging.

Matthews verliest weer

De koers was toen al ontploft, want het ging supersnel tijdens de twaalfde rit. Het duurde nogal lang voordat zich een kopgroep vormde en veel voorsprong kreeg die niet. Het peloton rekende en met name Michael Matthews wilde na het overleven van een berg van tweede categorie voor zijn kans gaan, maar terwijl de druk toeneemt, gaf hij weer niet thuis. Matthews werd derde.

De kopgroep werd in de laatste drie kilometer ingerekend door zijn ploeg BikeExchange, maar het waren Cort Nielsen en ploeggenoot Jens Keukeleire die de baas waren tijdens de aankomst. De roze mannen van EF Education gingen de sprint aan en verrassend genoeg maakte Cort Nielsen het nog af ook.

La Vuelta | Cort Nielsen voelde zijn benen heus nog een beetje, maar wint gewoon weer

Volle benen

Ongelooflijk, als je bedenkt dat hij gisteren nog explodeerde tijdens de laatste meters op een steile muur. De Deen kan dus klimmen, sprinten en winnen. Hij juichte voor de tweede keer deze Vuelta. “Mijn benen voelden nog wel een beetje vol”, vertelde hij tijdens een eerste reactie.

Desondanks zat er nog genoeg puf in die benen om ‘gewoon’ weer als eerste over de finish te komen. Er deden zich in de top van het klassement geen veranderingen voor. Odd Christian Eiking blijft in de rode trui terwijl Roglic nog altijd de beste uitgangspositie heeft van de klassementsrenners.

