LA VUELTA | DUBBELSLAG TAARAMÄE OP PICÓN BLANCO: ETAPPEZEGE EN RODE TRUI

Een kopgroep van acht renners kreeg de zegen van het peloton en vergaarde maximaal negen minuten voorsprong. Jetse Bol was voorin van de partij. Dit was voldoende om het onderling uit te maken. Er was op de koude en waaierige streep nog dik twee minuten marge over voor oudgediende Taaramäe (34). Dat was genoeg om in het rood gehuld te worden.

De renner van Intermarché-Wanty-Gobert leek op basis van gezichtsuitdrukking de sterkste van de vluchters en tijdens de slotklim van eerste categorie werd dit bevestigd door de benen. Lilian Calmejane moest zijn ambities al snel terugschroeven en ook Joe Dombrowski was niet sterk genoeg om definitief uit de kopgroep te ontsnappen.

Tien jaar na dato

Het was de dag van Taaramäe, die tien jaar geleden ook al eens een rit won in de Vuelta. Daar stond toen geen extra beloning tegenover. Nu wel. De Est eiste ook de leiderstrui en de bergprijs voor zich op. Roglic vond het allemaal best en kan zijn ploeg in de komende dagen een beetje sparen.

Dat is misschien maar goed ook, want helper Sepp Kuss werd tijdens de klim vroeg gelost uit het peloton en ook Steven Kruijswijk kon niet volgen. Roglic kwam daardoor ietwat geïsoleerd te zitten ten opzichte van bijvoorbeeld Movistar, maar dat was vandaag geen enkel probleem.

Secondenspel

Slechts Enric Mas sprokkelde wat seconden. Het onderlinge verschil in het klassement bedraagt nu 15 seconden. Opvallender was dat Richard Carapaz (Ineos) wederom tijd verloor, ploeggenoot Egan Bernal bleef er wel ‘gewoon’ aanhangen en staat in de algemene rangschikking op een half minuutje. Adam Yates zit daar iets verder achter.

De rit van dinsdag lijkt er weer eentje voor de sprinters, als na een parcours van 163,9 vlakke kilometers wordt gefinisht in Molina de Aragón.

