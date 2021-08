La Vuelta | “Een steile klim ligt mij altijd wel” - Roglic reageert op overwinning

Roglic en Mas zorgden in de elfde rit van de Vuelta a España voor een opmerkelijke finale, wat alles te maken had met de steile muur van Valdepeñas de Jaén als scherprechter in de finale. De twee kemphanen, die strijden om de eindzege, botsten zelfs eventjes toen de weg versmalde.

Gelukkig bleef zowel de renner van Jumbo-Visma als Movistar op zijn fiets zitten en – een kort gesprekje later – kon de sportieve strijd worden hervat, met als inzet zelfs ritwinst. De knappe vlucht van Magnus Cort Nielsen strandde daardoor alsnog in schoonheid.

“Het was weer close hè”, aldus Roglic in gesprek met onze verslaggever. “Vorige keer was hij eerste en ik tweede. Nu is het andersom. Het was weer zwaar. De etappe was kort, maar het is warm. Ik heb vandaag ook heus geleden, maar er zat blijkbaar nog genoeg in de benen om te kunnen winnen.”

“Mas is ook erg sterk, maar ja. Gelukkig had ik iets meer kracht over dan hij”, vervolgde Roglic over de strijd om de ritwinst, zonder echt in te gaan op het meest opvallende moment. “Het is altijd mooi meegenomen om te winnen, want je weet nooit wanneer de volgende kans zich voordoet.”

“Het was een mooie finish, met een steile klim. Dat ligt mij vaak wel. Het was een fijne uitdaging. Eentje die ik kon aangaan dankzij het goede werk van de ploeg. Er is de hele dag hard gewerkt om de koplopers kort te houden. Anders had ik dit niet gekund.”

Aangezien Roglic nu alsnog de extra seconden wegsluipt van Mas die hij gisteren moest inleveren na zijn valpartij, is die gewraakte afdaling al snel weer vergeten. Of niet? “Gisteren was voor mij ook een goede dag. Ik heb het positieve ervan meegenomen. Vandaag is wat dat betreft niet anders.”

