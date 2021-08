Jakobsen heeft niets gestolen van zijn overwinning in de vierde etappe, want hij was duidelijk de sterkste sprinter. En als het iemand werd gegund, dan wel de renner van Deceuninck-QuickStep. Dit valt op te maken uit een greep van de reacties kriskras verspreid door de wielerwereld.

“Er zijn onwijs veel mensen trots op je, Fabio. De dagen dat je pijn had, de dagen dat je bang was, de dagen waarop je het gewoon eventjes niet meer wist. Jij bent gewoon doorgegaan. Achteraf hebben die moeilijke dagen het verschil gemaakt. Niet om je terug te brengen op je oude niveau, maar om grenzen te verleggen”, schreef collega-sprinter Mark Cavendish bij een welgemeende post op Instagram.

Eer en trots

“Dit is alleen maar mogelijk omdat je altijd geloof hebt gehouden en keihard hebt gewerkt. Jij hebt zo onwijs hard gewerkt. Ik vond het een eer om naar deze sprint te mogen kijken. Opnieuw winst in de Vuelta. Ik ben trots op je man. Gefeliciteerd!”

Ook oud-spurter Robbie McEwen was er snel bij om zijn waardering uit te spreken voor de triomf van Jakobsen. “Van het oplopen van verschrikkelijke verwondingen en zweven op het randje van de dood één jaar geleden tot het winnen van een massasprint. Fabio, jij bent een inspiratie voor velen! Om nog maar te zwijgen dat je van grote klasse bent. Gefeliciteerd!”

Behalve de thuiskijkeres liet de ritwinst van Jakobsen ook enkele andere deelnemers aan de Vuelta niet onberoerd. Neem bijvoorbeeld Egan Bernal . “Ik was volle bak aan het sprinten, om maar niet te hoeven lossen. Toen hoorde ik dat Jakobsen had gewonnen. Heel mooi voor hem. Hij is een voorbeeld om nooit op te geven, prachtig! De complete ploeg van Ineos heeft veel respect voor wat hij heeft doorstaan.”

Blije concurrent

Zelfs concurrent Jasper Philipsen, winnaar van de eerste massasprint in Spanje, leek het voor een keertje niet zo erg te vinden om het hoofd te moeten buigen. “Ik raakte ingesloten en kon me niet echt mengen in de sprint. Gefeliciteerd, Fabio! Wat een overwinning na zo’n lange periode van vechten om terug te keren. Applaus.”

Ook Deceuninck-QuickStep stuurde diverse berichten waar de emotie vanaf spatte. Jakobsen zelf dankte het medisch personeel en iedereen die hem heeft bijgestaan om de lange weg terug met succes af te leggen.

