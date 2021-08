La Vuelta | “Geen risico, geen glorie” - Roglic kan wel lachen om zijn schuiver in de afdaling

Roglic staat in het algemeen klassement 28 seconden voor op Enric Mas en had die marge graag nog iets willen uitbreiden, vandaar dat hij ten strijde trok. Diezelfde marge pakte hij ook onderweg, al slonk het gat alweer iets tijdens de afzink.

Het gat verdween zelfs op slag nadat Roglic onderuit was gegleden in een bocht naar rechts. Een klassieke valpartij in de afdaling, zonder veel erg. “Dat was nog eens een beetje actie hè”, reageerde Roglic direct na het finishen tussen de andere favorieten.

Gevolgen

“Zonder te vallen was het een veel betere dag geweest, maar nu is het resultaat ook zo slecht nog niet. Waarom zou ik geen vijftien seconden extra pakken? Geen risico, geen glorie”, vervolgde hij.

Hoewel een enkele schaafwond zichtbaar was op het lijf van Roglic, lijken de gevolgen veel minder groot dan tijdens de Tour de France. Toen moest de renner van Jumbo-Visma na een veel zwaardere valpartij naar huis omdat het echt niet meer ging, terwijl hij nu nog steeds het klassement leidt.

Schaafwonden

Roglic: “Ik heb wat schaafwonden hier en daar, maar het voelt niet slecht. Ik gleed vooral over het asfalt. Alles zou in orde moeten zijn.”

Overigens maakten Jumbo en Roglic eerder op de dag de bewuste keuze om de rode trui uit handen te geven. Odd Christian Eiking was de gelukkige en voert nu de rangschikking aan.

