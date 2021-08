Ruim een jaar geleden kwam Jakobsen keihard ten val in Polen. Het was serieus de vraag of hij nog zou opstaan. Daarna was het de vraag of hij ooit nog kon lachen. Vervolgens of hij weer op de fiets zou stappen. Tenslotte of hij weer kon sprinten en of hij nog eens zou winnen.

Maar Jakobsen is terug. En hoe! De vierde etappe van de Vuelta van 2021 gaat voor Jakobsen met grote sierletters de geschiedenisboeken in. De 24-jarige renner van Deceuninck–Quick-Step was op de licht oplopende aankomst duidelijk de sterkste.

Machtige pedaalslagen

Met machtige pedaalslagen naderde Jakobsen zijn doel: ritwinst is een feit. Het lukte zondag nog niet omdat hij met een kleine omweg moest sprinten in plaats van rechtuit, maar bij de volgende kans was er geen houden meer aan. Jakobsen was duidelijk de beste sprinter van het peloton.

Er stond geen maat op hem. Arnaud Démare lag even op kop, Jasper Philipsen kwam niet in het verhaal voor en Michael Matthews eindigde slechts als vijfde. Dit was gewoon de dag van Jakobsen en daar kon niemand iets aan doen. “Dit is een droom die uitkomt”, luidde de eerste reactie van de glorieuze winnaar.

Hoofdprijs

Jakobsen kreeg felicitaties van zo’n beetje iedere renner – in welke kleur dan ook – door wie hij na de finish werd gepasseerd. Hij pakte even een klein momentje voor zichzelf, maar mocht daarna richting podium om de hoofdprijs in ontvangst te nemen. Etappe vier van de Vuelta 2021 wordt een moment waar Jakobsen ongetwijfeld nog vaak aan terugdenkt.

Ook voor Rein Taaramäe was het een bijzondere dag. De Est mocht voor het eerst in een grote ronde in de leiderstrui rijden. Het rood stond hem goed, maar desondanks ging hij onderuit in de slotfase. Een geluk bij een ongeluk was dat zijn valpartij plaatsvond twee kilometer van de streep, waardoor hij in dezelfde tijd wordt geklasseerd als de winnaar.

