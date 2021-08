“Het is hartstikke fijn om hier te zijn, maar het doet ook eventjes goed pijn in de benen. Het is mooi om door Burgos te rijden. Dit rondje heeft voor ieder wat wils”, vertelt Jakobsen aan onze verslaggever.

“Er is een klimmetje, een stukje vlak, wat technische bochten; wie hier wint, is een complete renner. Ik ben voluit gegaan, ook om de benen alvast los te maken met het oog op morgen”, vervolgt de spurter.

“Misschien zijn er wel waaiers. En als ik het goed doe in de sprint, schuif ik misschien wel op in het klassement. Daarom ga je tijdens een proloog altijd voluit.”

