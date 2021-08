Het pak opende zich voor Jakobsen net aan de verkeerde kant, waardoor hij een kleine omweg moest nemen richting de finishlijn. Philipsen had dit probleem niet, kon gewoon rechtdoor sprinten en drukte zijn stuur net iets eerder over de finish. Waar het in de Tour de France telkens misliep, lukte het de Belg nu dus wel.

Het is al een sprookje als Jakobsen er verderop tijdens deze Vuelta in slaagt om een massasprint te winnen, maar het was helemaal geweldig geweest als hij bij zijn eerste kans had toegeslagen. Eerste kansen worden dit seizoen echter keer op keer gegrepen door Alpecin-Fenix, dat dankzij Philipsen opnieuw direct kan juichen. Het was eerder al gelijk prijs in de Giro d’Italia en Tour.

Valpartij

De tweede etappe van de Vuelta werd zo’n vier kilometer voor het einde opgeschrikt door een stevige valpartij, waar Bora-Hansgrohe het grootste slachtoffer van lijkt met twee renners die tegen de grond klapten. Jordi Meeus greep naar zijn sleutelbeen, al is het afwachten welke schade er precies is.

Primoz Roglic wist maar nipt te ontkomen aan die valpartij en blijft in de rode trui. Hij levert wel twee seconden van zijn voorsprong in, omdat Alex Aranburu onderweg wat bonificatie wist te sprokkelen. De marge ten opzichte van zijn naaste achtervolger bedraagt nu vier tellen.

Voor zover sprake is van een echte concurrent zag de leider in het klassement dat Tom Pidcock het in de slotfase liet lopen. Opvallend was dat rondedebutant Pidcock zich even eerder nog met een tussensprint bemoeide.

