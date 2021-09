Hoewel je na de derde overwinning voor Jakobsen misschien denkt dat het appeltje, eitje was, zat het toch echt iets anders in elkaar. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step werd halverwege de etappe zelfs nog eventjes gelost op een stukje Spaans vlak.

De verschillen liepen alleen nooit echt op. Zoals Karsten Kroon op televisie al uitlegde bedroeg het gat met de kop van het peloton weliswaar een halve minuut, maar was dit netto slechts een seconde of vijftien omdat het peloton ook op een lang lint zat waardoor kop en staart nogal uitgerekt waren.

Favoriet

Inderdaad keerde Jakobsen vrij snel weer terug in het peloton, waarna wel duidelijk was dat het op een sprint zou uitdraaien. Het was voor de sprinters ook zo’n beetje de laatste kans van deze ronde, omdat er verder afschrikwekkende bergetappes op het programma staan plus een tijdrit.

Aangezien er al wat sprinters naar huis zijn, begon Jakobsen als de grote favoriet aan de eindsprint. Alleen Matteo Trentin leek het niet helemaal eens met wat er in de sterren stond geschreven, maar hij liet Jakobsen vrij opzichtig binnendoor komen en sprintte vanaf dat moment een verloren duel. Jordi Meeus kwam achter veelvraat Jakobsen als tweede over de finish.

Lof voor ploeg

Jakobsen prees het goede werk van zijn teamgenoten, die hem inderdaad in een optimale positie afleverden voor het moment waarop hij het toch echt zelf moest doen. Die lof was nog iets opvallender door wat er vrijdag gebeurde, toen Jakobsen het wiel van zijn eigen trein niet kon houden en liet lopen.

Het Wolfpack schakelde toen door, waarna Florian Sénéchal. In de hitte van het moment zorgde dit voor wat frustratie bij Jakobsen. Getuige de optimale sprintvoorbereiding van vandaag lijkt alles weer dik in orde te zijn. En anders zorgt het zoet van deze overwinning daar wel voor.

De Vuelta wordt woensdag vervolgd met een heerlijke bergetappe, die al ’s ochtends begint. Er moeten drie stevige coals beklommen worden en de finish ligt bovenop Lagos de Covadonga.

