Niermann zag vanuit de ploegleiderswagen hoe Roglic huishield onderweg naar de top van Lagos de Covadonga, waarna Sepp Kuss de dominantie van de ploeg onderstreepte door naar de tweede plaats te finishen. Roglic was toen allang omgedraaid, met twee minuten voorsprong in het klassement op zak.

“Het was een mooie demonstratie van de ploeg, we hebben goed gereden. Roglic besloot mee te springen met Bernal en het leek ons een goed idee om voor samenwerking te kiezen”, meldde Niermann tegenover onze verslaggever. “Primoz was in staat om veel tijd te pakken en daar zijn we erg blij mee.”

La Vuelta | “Waar ben ik aan begonnen?” - Roglic telde af tijdens solo

Vuelta a España La Vuelta | Jumbo-Visma voelt zege naderen, maar wil nog niet te vroeg juichen 4 UUR GELEDEN

Energie sparen

“We zeiden in de vallei tegen Roglic: ga niet voluit en hou genoeg energie over voor de laatste klim. Hij noteerde alsnog de snelste tijd van iedereen, beter dus dan het peloton. Het was namelijk wel een risicootje. Gelukkig werd het een mooie show en echt een topdag voor de ploeg.”

De derde eindwinst van Roglic in Spanje nadert, maar sinds de pijnlijke nederlaag in de Tour de France weet de ploegleiding van Jumbo dat voorzichtigheid geboden blijft. Niermann: “We zijn vol vertrouwen. Niet alleen dankzij de tijdwinst van Roglic, maar ook vanwege het goede rijden van de ploeg. Er komen nog meer zware ritten: donderdag, zaterdag en tenslotte de tijdrit.”

“Het is nog niet voorbij, de koninginnenrit staat zelfs nog het programma. Die willen we ook winnen. Ik ga niet zeggen hoe, want ik wil onze tactiek niet verklappen, maar we gaan ervoor om ook die rit te winnen.”

La Vuelta | Samenvatting van rit 17 waarin Roglic basis legt voor eindzege

WAAR KIJK JE?

Commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon zorgen drie weken lang voor de vocale begeleiding, terwijl er ook speciale verslaggevers in koers zijn. De Vuelta is dagelijks te volgen via Eurosport. Als je liever kijkt zonder onderbrekingen, kies dan voor discovery+

Vuelta a España La Vuelta | “Waar ben ik aan begonnen?” - Roglic telde af tijdens solo 4 UUR GELEDEN