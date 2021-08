Jakobsen won in 2019 ook twee etappes in de Vuelta en iedereen weet wat er sindsdien is gebeurd en waarom het zo bijzonder is om de sprinter van Deceuninck-QuickStep opnieuw te zien juichen, maar het voelt alweer bijna normaal.

Tot dusver sprint Jakobsen iedere keer om de etappewinst en voor de tweede keer was het raak. Heel eventjes leek de sprinter na 173/7 kilometer zijn ploeggenoten te zijn kwijtgeraakt, waardoor er twijfel ontstond of de sprint wel optimaal voor hem kon worden aangetrokken, maar die twijfel sprintte Jakobsen overduidelijk weg.

“Ik begon precies op tijd met sprinten” - Jakobsen legt uit hoe hij zijn tweede winst noteerde

Groene trui

Dankzij zijn constante prestaties in de massasprints pakte Jakobsen ook de groene trui terug. Hij reed er eerder deze Vuelta al een dagje in en pakt nu een voorsprong van zestien punten. Aangezien er zondag weer een waanzinnige bergetappe op het programma staat en maandag een rustdag, lijkt het groen voorlopig veilig om de schouders van de Nederlander.

Verrassend genoeg eindigde overigens niet Jasper Philipsen als tweede, maar Alberto Dainese. Dit is ook de reden dat Jakobsen een voorsprong pakt in de strijd om het groen. Qua etappezeges staan de spurters uit Nederland en België op gelijke hoogte: het is nu 2-2.

La Vuelta | Jakobsen sprint op machtige wijze naar tweede etappewinst

Zondag klimmen

Er deden zich bovenin het klassement uiteraard geen wijzigingen voor op basis van dit tussendoortje. Dit betekent dat Primoz Roglic in het bezit blijft van de rode trui. De Sloveen wacht zondag een belangrijke dag, als er na een klim van de buitencategorie wordt gefinisht op de Alto de Velefique.

