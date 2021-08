“Iedere renner die ik voorblijf staat voor mij gelijk aan 1 euro die ik overmaak naar een goed doel”, zo twitterde Mäder kort voor de start van etappe twee. “Het is aan mijn volgers om te beslissen welk goed doel ik steun. Laat het mij weten via de comments en het populairste goede doel krijgt het geld.”

Mäder rekent op basis van de dagelijkse startlijst en vindt het jammer dat de Vuelta al een enkele uitvaller kent, omdat het goede doel hierdoor indirect wat geld misloopt. De renner van Bahrain finisht over het algemeen vrij kort in de verschillende ritten en heeft zelfs ambities voor een goed klassement. Bij zijn debuut vorig jaar werd hij twintigste.

Aandacht en discussie

Als Mäder er net als in de Giro d’Italia in slaagt om een etappe te winnen, tikt het al helemaal lekker aan. Na drie etappes is het nader te bepalen goede doel sowieso al verzekerd van 450 euro. Het valt alleen wel te hopen dat Mäder de Vuelta uitrijdt en dus drie weken lang voor andere renners finisht, want in Italië haalde hij de eindstreep niet.

Overigens zit er een gedachte achter het feit dat het goede doel nog niet bekend is. Mäder laat dit expres nog eventjes open in de hoop dat er discussie loskomt en extra aandacht voor zijn actie wordt gegenereerd, waardoor meer mensen over het initiatief lezen en misschien aan het denken worden gezet.

