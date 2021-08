Het scheelde weinig of de sterke vluchter Cort Niesel had gewonnen, het scheelde ook weinig of Roglic en zijn directe rivaal Enric Mas hadden de consequenties ervaren van een kleine botsing. De Sloveen en de Spanjaard raakten vijfhonderd meter van het einde eventjes in het nauw tijdens de laatste smalle strook bergop.

Het oprijden van de muur, el muro, stond niet als officiële klim gemeld in het routeboek, maar dat is wel gebruikelijk in de Vuelta. Feit is dat de finale in deze korte etappe (slechts 133 kilometer) een absolute scherprechter was, waarin van alles gebeurde. Roglic won terecht, in de zin van: hij was de sterkste. Hij pareerde een aanval van Mas.

Botsinkje

Vuelta a España La Vuelta | Storer is na tweede ritzege het nieuwe goudhaantje van Team DSM 7 UUR GELEDEN

Er deed zich bijna een botsing voor, Mas probeerde aan te vallen en de tweede kemphanen vonden in de laatste kilometer zelfs een momentje voor een kort gesprek. Zodra dit gesprek was afgerond, werd het tijd om de sterke en inmiddels eenzame Cort Nielsen terug te pakken en de strijd om de ritzege uit te vechten.

Die strijd besliste Roglic met een ultieme versnelling in zijn voordeel. Mas brak op het laatste moment, op de steilste stroken. De renner van Jumbo-Visma drukte zijn stuur drie seconden voor Mas over de finish, nummer drie Miguel Angel Lopez volgde op vijf seconden. Dit zijn ook precies de beste drie in het klassement van de Vuelta.

Respect

Overigens was het direct na de finish alweer koek en ei tussen Roglic en Mas, die elkaar al soort van knuffelden nog voordat ze in de remmen knepen en afstapten. Onderaan de streep was het vooral ongelukkig, maar opvallend was het zeker.

De rode trui blijft in het bezit van Odd Christian Eiking die prima van voren finishte. De Noor moest wel toestaan dat het gat met Roglic slonk tot minder dan twee minuten, maar het ziet renaar uit dat hij het rood ook kan behouden in de al even heuvelachtige etappe naar Córdoba. De Sloveen vergrootte op zijn beurt de onderlinge marge ten opzichte van Mas naar iets meer dan een halve minuut.

WAAR KIJK JE?

Commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon zorgen drie weken lang voor de vocale begeleiding, terwijl er ook speciale verslaggevers in koers zijn. De Vuelta is dagelijks te volgen via Eurosport. Als je liever kijkt zonder onderbrekingen, kies dan voor discovery+

Vuelta a España La Vuelta | Storer is na tweede ritzege het nieuwe goudhaantje van Team DSM 7 UUR GELEDEN