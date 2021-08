La Vuelta | Roglic is na eerste test blij dat klimmersbenen goed aanvoelen

“Ik ben de laatste tijd drukker geweest met tijdrijden dan klimmen”, grapte Roglic op de nogal winderige top van de Picón Blanco tegenover onze verslaggever. “Die tijdritten gingen goed, maar bergop lukt het ook nog steeds en dat is een fijne gedachte.”

Roglic bevestigde dat het kwijtspelen van de rode trui ook min of meer onderdeel van het plan was. Een kopgroep van acht kreeg alle ruimte die het wilde pakken en Rein Taaramäe werd de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Zorgenvrij

“Je hebt kunnen zien hoeveel het ons kon schelen dat de rode trui in gevaar kwam… niets. De mannen hebben wel de hele dag gereden en goed gewerkt, maar dat we de leiderstrui kwijt zijn, is niet erg. Dat is juist goed. Ik ben nog steeds blij.”

Een tikje minder blij was Roglic met de wisselende omstandigheden. Het ging van 40 graden beneden naar een graad of 10 op de top. “Vergeleken met de hitte van zondag voelt het nu als winter!”

