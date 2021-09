La Vuelta | Roglic laat zien dat hij de beste is en ziet derde eindwinst naderen

Hoewel Roglic de laatste dagen rondreed in het geel van Jumbo-Visma zag je als je naar Roglic keek in feite de heerser van deze Vuelta. Die gedachte onderstreepte hij dik. De Sloveen verkeert op eenzame hoogte, nu ook in de algemene rangschikking met een voorsprong van 2:22 minuten. Roglic maakte zijn status waar tijdens een brute, natte en koude bergrit waarin het peloton meerdere steile cols aandeed.

Het kon haast niet anders of Roglic legde de basis voor zijn derde achtereenvolgende eindzege van de Vuelta. De grote heerser sprong mee in het wiel van Egan Bernal, die op de tweede serieuze klim ten strijde trok. Er was toen nog vijftig kilometer te fietsen. Misschien had de moedige Bernal de etappe mogen winnen, maar hij kon onderweg naar de top van Lagos de Covadonga niet in het wiel van Roglic blijven.

La Vuelta | Bernal gaat vroeg in de aanval, Roglic springt mee

Bernal

Bernal probeerde aan te klampen en kon best een tijdje volgen, maar toen hij eenmaal moest lossen, liep zijn achterstand ook snel op. Terwijl Roglic ook Bernal op meer dan een minuut reed, kwamen de andere favorieten juist steeds dichterbij aan de Colombiaan. De favorieten waren dus vooral druk met elkaar in de strijd om de overige podiumplekken.

Sepp Kuss bevestigde de suprematie van Jumbo-Visma door op 1:35 naar de tweede plaats te sprinten. Grappig genoeg gebeurde dit terwijl Roglic al was omgedraaid en naar beneden rolde. Miguel Ángel López werd derde, Adam Yates vierde en Enric Mas zat hier vlak achter. De twee renners van Movistar stijgen naar het virtuele ereschavot. Bekijk hier het nieuwe algemeen klassement

La Vuelta | Roglic laat Bernal staan en gaat op jacht naar de ritwinst

Eiking en Martin

Dat het moment van de grote mannen was aangebroken, kon niet beter worden geïllustreerd door Christian Odd Eiking, die een miserabele dag beleefde. De man in het rood moest passen en kwam ten val tijdens de afdaling. Eiking kon niet bepaald genieten van zijn laatste uren in de leiderstrui.

Nummer twee Guillaume Martin had het ook zwaar, niet in de laatste plaats vanwege zijn gekneusde ribben, maar hij ligt nog wel op koers voor een mooie eindklassering.

WAAR KIJK JE?

