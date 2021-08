Roglic sprong weg uit het peloton tijdens de beklimming van de Puerto de Almachar en pakte zo’n twintig tot dertig seconden. De Sloveen stond op het punt om een grotere marge op te bouwen ten opzichte van zijn achtervolgers uit het Movistar-kamp, maar dat liep net even iets anders.

De rodetruidrager ging onderuit in een bocht naar rechts tijdens de afdaling en liep wat schaafwonden op. “Een klassiekertje”, aldus commentator Karsten Kroon, die in bovenstaande video meer uitleg geeft over het ontstaan van de valpartij.

Tijdbonus weg

Roglic verloor wat tijd, maar omdat hij nog steeds voor het peloton uitreed, smolt slechts zijn tijdbonus weg. De gevolgen voor het algemeen klassement zijn miniem, al start de Sloveen woensdag niet in de leiderstrui.

Dat was echter een bewuste keuze. Jumbo-Visma gaf de aanvallers alle vrijheid, waar Odd Christian Eiking optimaal van profiteerde. De Noor staat voorlopig eerste in de rangschikking. Of hij dit lang volhoudt, is de volgende vraag. Er staat woensdag alweer een lastige etappe op het programma.

