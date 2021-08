La Vuelta | Storer is na tweede ritzege het nieuwe goudhaantje van Team DSM

Om even aan te geven hoe bizar de zegetocht van Storer is: een maand geleden had hij nog geen enkele profzege op zijn naam staan, maar nu staat de teller plotseling op vier. Twee van die vier successen zijn etappes in de Vuelta a España.

Ook Team DSM won dit seizoen maar weinig, totdat de successen ineens als rijpe appelen van de boom vallen. Storer stond er zelf ook van te kijken. “Ik droomde van één enkele ritzege, maar nu heb ik er al twee in de eerste tien dagen”, vertelde hij alsof er wellicht zelfs meer mogelijk is.

Onvoorstelbaar

“Het is echt ongelooflijk. Ik vind dit nog onvoorstelbaarder dan mijn eerste ritwinst. Ik voelde me goed op de laatste klim en wist dat ik moest aanvallen om een kans te hebben. Ik probeerde in te schatten hoe de rest van de kopgroep erbij zat en of ik wellicht sterker was. Toen ik ging, was het op goed geluk.”

Storer moest zich volle bak naar beneden storten in de afdaling, want de achtervolgers waren niet ver weg. Het verschil bedroeg aan de meet slechts twintig seconden. “Ik wist niet precies hoe groot de verschillen waren, dus ik ging zo snel mogelijk naar beneden. Dat was nog een hele klus, vanwege de droogte en gladde wegen.”

Hoe verraderlijk de afdaling was, toonde Primoz Roglic aan. De Sloveen ging onderuit in zijn jacht op tijdwinst en stond langs de weg. Hij kon snel weer op zijn fiets springen en finishte zodoende alsnog tussen de overige mannen van het klassement. In datzelfde klassement staat Storer op de 34ste plek. Maar wel mooi met twee overwinningen achter zijn naam.

