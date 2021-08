La Vuelta | Storer maakt het met ritwinst een beetje goed voor geplaagd Team DSM

Het peloton moest maar liefst zes cols over, inclusief een finish bergop, en als dit mooie parcours nog eens ter sprake komt, kan Storer altijd zeggen dat hij de beste was. Het was de eerste ritzege in een grote ronde van het jaar voor Team DSM, dat een ingewikkeld seizoen doormaakt.

Het nieuws dat dit jaar over Team DSM naar buiten komt, is weinig positief. De ploeg wint weinig, enkele renners hebben moeite met het zware regime dat heerst binnen de ploeg waardoor er nogal eens wat coureurs wegtrekken bij de ploeg.

Kortom, Team DSM was wel weer eens toe aan een verzetje en er kan vanavond geproost worden dankzij Storer. Het was sowieso een topdag voor de ploeg, die zich op een gegeven moment in de koers met maar liefst vijf man vooraan meldde.

Secondenspel om rood

De vele koplopers schoven als een soort harmonica in en uit elkaar, maar de zege kwam Storer toe. Met name op de steile slotklim toonde hij zich de beste, wat resulteerde in een voorsprong van 22 seconden aan de meet. Die voorsprong was Storer verder een zorg, want hij boekte de mooiste zege in zijn loopbaan.

Primoz Roglic kwam na krap vier minuten binnen en behield nipt de rode trui. De Sloveen was zijn trui waarschijnlijk liever kwijt dan raak, maar Astana werkte in het peloton precies hard genoeg om Jumbo-Visma met een extra taak op te zadelen. Vooral Felix Grossschartner zal hiervan balen, want hij kwam een achttal seconden tekort om eventjes in de rode trui te mogen rijden.

Het misgrijpen van Grossschartner viel in het niet bij de tragedie die Alejandro Valverde overkwam. De 41-jarige was net van plan om de koers te laten ontploffen toen hij onderuit schoof in een bocht naar rechts en verwondingen opliep aan zijn schouder. Daarmee kwam Valverde nog goed weg, want hij tuimelde bijna het ravijn in.

Tragedie Valverde

Tegen beter weten in stapte hij terug op de fiets, maar even verderop bleek de kapotte schouder toch te veel van het goede om de Vuelta te vervolgen. Voorovergebogen en zwaar teleurgesteld stond Valverde te treuren boven zijn fiets. De kans bestaat zelfs dat dit het definitieve afscheid is van Valverde in de Vuelta, maar misschien is dit juist ook wel reden om een jaartje extra door te gaan. Dat moet de toekomst uitwijzen.

De dag van morgen is er waarschijnlijk weer eentje voor de sprinters, als er een vlakke rit naar de kunst op het programma staat. De finish is in La Manga del Mar Menor.

