Storer kwam na een heuvelachtige etappe van 189 kilometer solo aan in Rincón de la Victoria. De man uit Australië sprong op een pittige col tegen het einde weg uit een kopgroep van zo’n dertig renners en bleef voorop. Mauri Vansevenant won de sprint om de tweede plaats van Dylan van Baarle.

De afdaling was even eerder geen scherprechter meer, want Storer hoefde zich om zijn voorsprong niet veel zorgen te maken. Zo kon het gebeuren dat het geplaagde Team DSM – het rommelt intern en niet iedere renner kan aarden binnen die ploeg – ineens volop straalt, met twee ritzeges in korte tijd.

Winning mood

Het lukte eerder tijdens de Giro d’Italia en Tour de France niet om te winnen, maar dankzij Storer is de Vuelta halverwege al meer dan geslaagd. De kopgroep waar Storer deel van uitmaakte, kreeg volop de ruimte van het peloton.

De voorsprong liep op tot zo’n dertien minuten, waarmee het idee van Roglic en Jumbo-Visma duidelijk was: geen probleem om de rode trui kwijt te raken. Roglic zelf toonde eventjes zijn spierballen door bergop weg te springen uit het uitgedunde peloton, juist toen Ineos en Movistar controleerden.

Roglic kwam met een seconde of twintig voorsprong boven op de grote col van vandaag, maar ging op klassieke wijze onderuit in de afdaling. De Sloveen gleed onderuit in een bocht naar rechts. De val deed zich voor op relatieve lage snelheid en behalve een ingedeukt ego en weggesmolten tijdbonus leek er weinig ergs aan de hand.

Eiking in rood

Ineos was toen al nergens meer te bekennen. Als er nog renners zijn die het Roglic lastig kunnen maken, dan komen die uit het kamp van Movistar. Enric Mas (+28) en Miguel Angel Lopez (+1:21) staan nog altijd redelijk kort in het klassement, al weet iedereen dat hun tijdritkunsten veel minder zijn.

Odd Christian Eiking is misschien wel de gelukkigste renner van de dag. Hij neemt het rood tijdelijk over van Roglic, omdat Jumbo dus niet te veel energie wilde opmaken. De Noor behoort tot de ploeg van Intermarché-Wanty-Gobert, dat voor de tweede keer deze Vuelta het rood oppikt. Eerder mocht Rein Taaramäe de leiderstrui aantrekken. Bekijk hier de nieuwe stand in het klassement

Er staat woensdag opnieuw een lastige etappe op het programma, dus wie weet wat voor spektakel de Vuelta dan weer verzorgt.

