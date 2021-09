Het was Movistar tot dusver niet gelukt om een etappe in één van de drie grote ronden naar zijn hand te zetten, maar dankzij López staat het nu niet meer met lege handen. Lege handen zou ook echt iets unieks zijn geweest, want het was de ploeg sinds 1996 altijd gelukt om te zegevieren.

De ritwinst is binnen en López pakte bovendien tijdwinst in de strijd om de podiumplekken, maar het was Roglic die met een late versnelling nog maar eens wat tellen bijeen raapte onderweg naar zijn derde overwinning op rij in de Vuelta. De man in het rood was constant in controle en deed wat hij moest doen.

La Vuelta | Superman López zit helemaal stuk na aankomst op Altu d’El Gamoniteiru

Vuelta a España La Vuelta | Samenvatting van etappe 18 met finish op brute col in de mist 3 UUR GELEDEN

Podiumplekken

Nummer twee Enric Mas kon Roglic in de laatste, steile meters niet langer volgen, waardoor hij zelfs nog wat extra tijd inleverde. Roglic kan weer wat cols plus een dag doorstrepen en nadert zijn trilogie, terwijl de invulling van de andere ereplekken nog enigszins de vraag blijft. Het lijkt erop dat Mas en López onderling gaan uitmaken wie er tweede wordt.

Maar wat als het herstel bij Egan Bernal doorzet? Bernal is in principe de beste tijdrenner van de drie en er is in Santiago de Compostela toch echt nog een race tegen de klok. Klik hier om de nieuwe verschillen te bekijken. Dat zijn zorgen voor later, want eerst moeten er nog maar eens twee etappes worden overleefd en die ritten zijn verre van vlak, al wordt het ultieme niet meer verlangd.

Het venijn zit ‘m vrijdag vooral in het begin, met de meeste hoogtemeters in de eerste 60 kilometer van de 191,2 die er in totaal worden afgelegd onderweg naar Monforte de Lemos.

La Vuelta | Samenvatting van etappe 18 met finish op brute col in de mist

WAAR KIJK JE?

Commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon zorgen drie weken lang voor de vocale begeleiding, terwijl er ook speciale verslaggevers in koers zijn. De Vuelta is dagelijks te volgen via Eurosport. Als je liever kijkt zonder onderbrekingen, kies dan voor discovery+

Vuelta a España La Vuelta | Samenvatting van etappe 18 met finish op brute col in de mist 3 UUR GELEDEN