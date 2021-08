La Vuelta | Taaramäe droomde zelfs op zijn 34ste nog van een leiderstrui

Het leuke was dat toen onze verslaggever vroeg of Taaramäe dit op zijn leeftijd nog had verwacht, een heel spontaan antwoord volgde. “Nou, eigenlijk wel een beetje. Ik ben vrij goed in vorm. En ik heb een slimme ploegleider”, aldus de renner van Intermarché-Wanty-Gobert.

“We hebben zondagavond de koppen bij elkaar gestoken en toen kwamen er voor vandaag twee doelen naar voren: de rit kapen en de rode trui pakken”, vervolgde Taaramäe, die ook al snel in de gaten kreeg dat hij richting de Picón Blanco tot de serieuze kanshebbers behoorde.

Geslaagde vlucht

“Het draaide er vooral om of het peloton ons zou terugpakken: ja of nee? Los daarvan geloofde ik heel erg in mijn eigen kunnen, want ik ben goed in vorm. Toen ik begreep dat we vooruit zouden blijven, waren er nog wat andere vluchters om mee af te rekenen. En ik wist dat ik het kon.”

Lilian Calmejane had evengoed snode plannen, maar zijn benen waren niet goed genoeg. Ook Joe Dombrowski was niet sterk genoeg om een definitieve ontsnapping in gang te zetten. Taaramäe: “Ik weet dat zij ook heel goede renners zijn – ik kom ze regelmatig tegen in het peloton – maar het geloof in mezelf was echt groot.”

Leiderstrui

“Ik kwam in de Giro al heel dichtbij het veroveren van de leiderstrui, grappig genoeg won Dowbrowski die etappe, maar toen lukte het net niet. Nu wel. Ik ben heel erg blij. Ik heb mooie zeges geboekt, maar ben altijd blijven dromen van een leiderstrui veroveren in een van de grote ronden.”

“Ik heb er altijd van gedroomd: hoe zou het zijn om tijdens zo’n grote ronde in de leiderstrui te mogen fietsen? Hoe zou het voelen? Ik heb dit altijd heel graag gewild. Ook al is het maar voor een paar dagen.”

