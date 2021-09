Jakobsen werd tijdens de uitdagende finale in de bochtige en nauwe straten van Santa Cruz de Bezana na 180 kilometer werkelijk prima afgeleverd door zijn ploeggenoten, waarna hij zelf slechts nog de motor hoefde te starten om de sprint te winnen.

“Dit is het enige wat ik kan”, grapte Jakobsen tegenover onze verslaggever. “Ik ben snel, ik kan een sprint rijden en verder ben ik een beperkte renner. Halverwege moesten de jongens mij terugrijden en in de finale moesten ze mij van voren houden, maar dan maak ik het wel af.”

La Vuelta | Samenvatting van rit 16 met hattrick voor Jakobsen

Vuelta a España La Vuelta | “Vanavond champagne en taart!” - Jakobsen trakteert op hattrick 9 UUR GELEDEN

Team work

De dagwinnaar is zijn teamgenoten dankbaar voor hun aandeel in de dagwinst. Daarmee lijkt het beetje nijd dat zich vrijdag voordeed de kop ingedrukt. Zoals zo vaak is winnen is beste remedie, zeker als het een keertje fout is gelopen tijdens de slotfase. Althans, fout… Dankzij Florian Sénéchal won het Wolfpack alsnog.

“Iedereen was belangrijk vandaag en ik ben blij dat ik de ploeg kon trakteren met deze overwinning”, sprak de nu 25-jarige. “Deze is voor de ploeg, maar ook voor thuis. Ik win voor de derde keer en ook nog eens in de groene trui. Dat is de droom van iedere sprinter. Superbijzonder!”

“Een jaar geleden reed ik heen en weer naar het ziekenhuis, nu zit ik in het peloton. Daar ben ik blij mee en dankbaar voor. We gaan het vanavond goed vieren, samen met mijn verjaardag. Champagne en taart! En ook een beetje vuurwerk, denk ik.”

La Vuelta | Beleef mee hoe Jakobsen zijn hattrick tegemoet sprintte

Beertje

Jakobsen had ook een goede bestemming gevonden voor het beertje dat hij op het podium ontving. “Mijn zwager zei: kom we gaan bij Fabio kijken op zijn verjaardag. Het broertje van mijn verloofde vond dat een goed idee en wilde hij. Hij is eigenlijk ook mijn broertje. Ik ben blij dat ik hem het beertje kon geven.”

Hopelijk maakt Jakobsen het niet te gek met champagne, taart en vuurwerk, want er wacht woensdag een nieuwe uitdaging. Een bergrit met finish op de voor hem verschrikkelijke Lagos de Covadonga. “Daar heb ik nog niet over nagedacht… bedankt!”

WAAR KIJK JE?

Commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon zorgen drie weken lang voor de vocale begeleiding, terwijl er ook speciale verslaggevers in koers zijn. De Vuelta is dagelijks te volgen via Eurosport. Als je liever kijkt zonder onderbrekingen, kies dan voor discovery+

Vuelta a España La Vuelta | Samenvatting van rit 16 met hattrick voor Jakobsen 10 UUR GELEDEN