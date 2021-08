De Tour de France beleefde een geweldige eerste week, maar de strijd om het geel was bij lange na niet zo spannend als gehoopt. Tadej Pogacar was oppermachtig. De Sloveen stapt in Spanje niet op, maar zijn landgenoot Primoz Roglic is wel van de partij. Lukt het Roglic om voor de derde keer op rij in de rode trui te finishen?

Drie olympisch kampioenen aan de start

De startlijst van de Vuelta liegt er niet om, zoals alleen al blijkt uit het feit dat er in Burgos maar liefst drie olympisch kampioenen opstappen. Richard Carapaz won in Tokio met overmacht de wegrace, Roglic domineerde de tijdrit en rondedebutant Tom Pidcock was met afstand de beste mountainbiker. De organisatie is hier ongetwijfeld blij mee, want zeg nu zelf: hoe vaak kan de gemiddelde wielerkoers drie goudenmedaillewinnaars op zijn affiche plaatsen?

Wie weet kunnen de olympisch kampioenen – en andere olympiërs – voordeel halen uit hun deelname aan Tokyo 2020, want het belooft ook in Spanje weer erg warm te worden. Het wordt zelfs sowieso warmer dan tijdens de vorige editie. De uitgestelde Vuelta werd in 2020 pas verreden in november, maar nu staat de Vuelta weer op zijn vertrouwde plekje op de kalender.

Tokyo 2020 | Carapaz pakt goud in wegwedstrijd

Drie op een rij voor Roglic?

Wat Roglic in de Tour de France maar niet voor elkaar krijgt, is in de Vuelta al twee keer gelukt: in de rode trui de eindzege opeisen. Roglic staat redelijk fris aan de start, na zijn vroege uitvalbeurt in de Tour. Wat dat betreft ziet het er goed uit voor de Sloveen, maar het is natuurlijk niet zomaar gezegd dat het rood weer voor hem klaarligt.

Concurrentie voor Roglic wordt verwacht uit de hoek van Egan Bernal, de winnaar van de laatste Giro d’Italia. Om zich hier tegen te wapenen, weet de kopman van Jumbo-Visma zich omringd door een sterk blok: onder meer Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Sepp Kuss zijn van de partij. Grote kans dat Roglic een sterk team goed kan gebruiken, want er staan maar liefst acht aankomsten bergop ingetekend.

Jumbo-Visma is niet de enige sterke ploeg, want ook Ineos Grenadiers staat in Burgos klaar met een sterke equipe. Het blok bestaat uit twee winnaars van goud (Carapaz en Pidcock), de roze trui van de Giro (Bernal) en Adam Yates en Pavel Sivakov zijn ook van de partij. In principe wordt de kaart Bernal getrokken. Wint Bernal? Dan wordt hij met zijn 24 jaar de jongste winnaar van alle drie de grote ronden.

Mikel Landa wordt naar voren geschoven door Bahrain-Victorious. Landa moest al snel opgeven tijdens de Giro, maar toonde met winst in de Ronde van Burgos aan dat de benen weer in orde zijn. De eerste dagen van de Vuelta doen trouwens denken aan dit parcours. Landa krijgt binnen de gelederen van Bahrain support van Damiano Caruso (nummer twee van de Giro), Jack Haig die opgaat voor revanche na misfortuin tijdens de Tour en ook Wout Poels staat aan het vertrek. Wellicht doet hij een nieuwe gooi naar de bergprijs.

Vlak verder Movistar nooit uit, vooral niet op dagen waarop je eigenlijk het minst van de ploeg verwacht en als de geslepen Alejandro Valverde zich meldt.

La Vuelta | Pascal Ackermann wint in Madrid. Roglic wint de Vuelta 2020

Wat kan Pidcock in zijn eerste grote ronde?

Veel ogen zijn gericht op het klassement en de bekende namen staan in het rijtje kanshebbers, maar zoals altijd is het ook interessant om in te zoomen op nieuwkomers. Pidcock is de meest interessante rookie. De Brit maakt zich op voor zijn eerste grote ronde. Wat kan hij? Kan hij net zoveel indruk maken als Wout van Aert en Mathieu van der Poel?

De lat ligt hoog, want Van Aert won direct twee etappes in zijn eerste Tour terwijl Van der Poel zelfs het geel opeiste. Het feit dat Pidcock dichter en dichter bij deze twee komt en olympisch goud won op de mountainbike, doet vermoeden dat er veel moois in het verschiet ligt.

De 22-jarige Pidcock heeft de toekomst en misschien vroeg of laat de benen om een grote ronde te winnen. Dat dit de eerste keer direct lukt, lijkt uitgesloten, al weet je het natuurlijk nooit. Het wordt vooral interessant om te zien hoe steil de leercurve van Pidcock is. En of hij lange adem heeft. Remco Evenepoel deed vorig jaar een dag of tien van zich spreken, voordat hij na een valpartij moest opgeven.

Sprintduels der lage landen

Hoewel ook deze Vuelta zijn climax beleeft in de bergen, zijn er absoluut kansen voor de sprinters om zich te onderscheiden. Wie niets liever wil dan zichzelf opnieuw bewijzen op het allerhoogste niveau is Fabio Jakobsen. Deceuninck-QuickStep heeft genoeg gezien en durft het aan om de sprinter mee te nemen. Jakobsen weet al wat het is om een Vuelta-etappe te winnen, maar sinds zijn zware val tijdens de Ronde van Polen vorig jaar voelt dat als iets uit een ver verleden.

Het valt al zeer knap te noemen dat Jakobsen is teruggekeerd in het peloton, maar twee overwinningen in de Ronde van Wallonië smaken naar meer. De Vuelta lijkt bij uitstek het geschikte podium om jacht te maken op meer, maar de concurrentie is ook groter. Er liggen mooie duels tussen de sprinters van de lage landen in het verschiet. Jakobsen versus de Belgen Jasper Philipsen en Jordi Meeus.

Of dagwinst keer op keer inzet wordt van die onderlinge duels, moet nog blijken. Ook bewezen toppers als Arnaud Démare, Michael Matthews en outsider Jon Aberasturi zijn niet te beroerd om zich in het sprintgeweld te mengen.

Ronde van Turkije | Fabio Jakobsen: "Het is fijn om weer een wielrenner te zijn"

Heerlijke route

De Vuelta blijft dit keer drie weken lang op Spaanse bodem en finisht eens niet in Madrid, maar dat is zeker geen straf. Er zijn op de route Burgos - Santiago de Compostela niet of nauwelijks vlakke wegen te vinden en de organisatie heeft diverse steile ‘rotbeklimmingen’ gespot om het peloton te verleiden tot het bieden van spektakel.

Spektakel is sowieso iets wat we mogen verwachten, ook al zijn er voor de verandering eens geen echt extreme ritten uitgetekend. Er zijn slechts drie ritten van 200+ kilometer en de keuze voor etappes van 160/180 kilometer kan wel eens geweldig goed uitpakken. De Vuelta belooft spektakelrijk te worden met zo’n acht aankomsten bergop en ook omdat veel onbekend terrein wordt betreden.

Er zijn kriskras door Spanje allerlei nieuwe aankomsten, nieuwe cols en nieuwe uitdagingen gevonden. Finishes zijn tijdens deze Vuelta echt bergop en niet pas na een afdaling zoals in de Tour. De overgebleven vraagtekens worden rit na rit en col na col vanzelf uitroeptekens.

Waar kijk je?

