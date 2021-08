Cort Nielsen maakte deel uit van een kopgroep die er vijftig kilometer over deed om een vrijgeleide van het peloton te krijgen. De voorsprong liep vervolgens snel op, maar slonk ook weer net zo rap. Met een minuutje voorsprong begonnen de vluchters na 156 kilometer aan de klim naar het kasteel.

Ook Jetse Bol en Bert-Jan Lindeman maakten deel uit van de kopgroep. Lindeman hield het langst stand en zat nog eventjes in het wiel van Cort, maar blies zichzelf op. Hij moest lossen, kwam geparkeerd te staan en terwijl Cort de laatste 2,2 kilometer stug doortrapte, werd Lindeman door alles en iedereen ingehaald.

La Vuelta | Cort Nielsen is blij dat hij eens niet wint na een sprint

Vuelta a España La Vuelta | Roglic reageert op het alweer terugveroveren van de rode trui 2 UUR GELEDEN

Waardevolle seconden

Het nerveuze peloton – er deden zich diverse valpartijen voor – kon in de finale zijn ei kwijt en zowel Ineos-Grenadiers als Movistar dacht aan aanvallen, maar toen het er echt op aankwam, was Roglic bergop de sterkste. De Sloveen beschikte zelfs op dit korte klimmetje over de langste adem en pakte wat waardevolle seconden voor het algemeen klassement. De dagzege leek hij wel te geloven.

Aangezien Kenny Ellisonde tijdens het klimwerk niet meekon – bij waaiervorming was hij ook al gelost – neemt Roglic ook de rode trui weer over. Dat was misschien niet per se onderdeel van het plan, maar op het moment lijkt de kopman van Jumbo-Visma de sterkste renner in koers.

La Vuelta | Roglic reageert op het alweer terugveroveren van de rode trui

Movistar daagt uit

Roglic wordt in het algemeen klassement gevolgd door een trio Movistar-coureurs: Enric Mas geeft 25 seconden toe, Miguel Angel Lopez volgt op 36 tellen en Alejandro Valverde heeft net als Egan Bernal een achterstand van 41 seconden. Daarmee wordt het beeld van een geïsoleerde Roglic gekopieerd naar de strijd om het rood.

Vergeleken met de etappe van vrijdag was deze finish bergop slechts een opwarmertje, want de finish ligt in de zevende etappe op de zesde berg van de dag: bovenop Balcón de Alicante

WAAR KIJK JE?

Commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon zorgen drie weken lang voor de vocale begeleiding, terwijl er ook speciale verslaggevers in koers zijn. De Vuelta is dagelijks te volgen via Eurosport. Als je liever kijkt zonder onderbrekingen, kies dan voor discovery+

Vuelta a España La Vuelta | Cort Nielsen is blij dat hij eens niet wint na een sprint 2 UUR GELEDEN