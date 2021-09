La Vuelta | “Waar ben ik aan begonnen?” - Roglic telde af tijdens solo

De uitgangspositie van Roglic was al goed, ook al reed hij in het geel van Jumbo-Visma en niet in de rode leiderstrui. Voor zo ver het zijn kant nog niet op was gevallen, zorgde hij daar zelf wel voor onderweg naar de mythische Lagos de Covadonga.

Roglic gebruikte Bernal waar nodig en reed zijn medevluchter er op de slotklim af, waarna zijn derde etappewinst in de Vuelta een feit was. Sepp Kuss zorgde zelfs voor een één-twee voor Jumbo, waardoor het klassement ten opzichte van Movistar stevig in het slot lijkt te zijn gegooid.

La Vuelta | Samenvatting van rit 17 waarin Roglic basis legt voor eindzege

Vuelta a España La Vuelta | Jumbo-Visma voelt zege naderen, maar wil nog niet te vroeg juichen 4 UUR GELEDEN

Afmaken

“Dat is wielrennen hè. Soms denk je pas na als je eenmaal ergens aan bent begonnen. En als je het niet probeert, weet je het nooit. Ik probeerde samen te werken met Bernal en dat ging goed, vervolgens kon ik het afmaken”, meldde Roglic na in het rood te zijn gehuld aan onze verslaggever.

“Pfoe, die vallei loog er niet om. Als je daar fietst, komt het besef dat de etappe echt nog wel een tijdje gaat duren. Je telt de kilometers af. Niet richting de finish, maar tot de volgende zware klim. En dan ga je er maar gewoon voor. Zo snel mogelijk omhoog rijden.”

La Vuelta | Roglic laat Bernal staan en gaat op jacht naar de ritwinst

Jumbo-Visma

Roglic verloor dit keer weinig tot niets in de afdaling, leverde op het vlakke stuk wat tijd in, maar hield de overgebleven marge in stand tijdens de beklimming van de buitencategorie richting de finish. De Sloveen kwam anderhalve minuut eerder boven en was al omgekeerd voordat de sprint om plek twee was gestreden.

Het moet nu wel heel raar lopen wil de Sloveen zijn derde eindzege op rij in de Vuelta nog mislopen. “Pfoe, de koninginnenrit komt nog hè. Er kan van alles gebeuren in het wielrennen. Donderdag heeft iedereen weer nieuwe kansen en we gaan zien wat er gebeurt, maar ik weet me beschermd door de ploeg die fantastisch presteert. Daarom kunnen we vertrouwen hebben, maar we zijn er nog niet.”

WAAR KIJK JE?

Commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon zorgen drie weken lang voor de vocale begeleiding, terwijl er ook speciale verslaggevers in koers zijn. De Vuelta is dagelijks te volgen via Eurosport. Als je liever kijkt zonder onderbrekingen, kies dan voor discovery+

Vuelta a España La Vuelta | Jumbo-Visma voelt zege naderen, maar wil nog niet te vroeg juichen 4 UUR GELEDEN