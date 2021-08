“Dit is een droom die uitkomt”, luidden uiteraard de eerste woorden van de sprinter die weer won op het allerhoogste niveau. “Ik heb na mijn valpartij een lange weg moeten afleggen, maar ik ben blij om hier te zijn. Er is heel veel tijd en moeite ingestoken, ook door andere mensen.”

Jakobsen had nogal een rijtje van mensen die hij graag wilde bedanken. “De dokteren, de chirurgen, mijn tweede familie Deceuninck-QuickStep en iedereen ertussenin. Echt waar, dit is ook hun ritzege. Natuurlijk geldt dat net zo goed voor mijn eigen familie. Zonder hun steun had ik hier niet gestaan.”

Besef

Het besef moest heel eventjes indalen bij de ritwinnaar, die gebogen over zijn fiets stond, maar hij was al snel in staat om te analyseren hoe hij met duidelijk verschil de massasprint won in Molina de Aragón.

“Het was hectisch, zoals altijd. Ik werd bergaf naar voren gereden en toen vond ik het wiel van Arnaud Démare; hij was de man om te verslaan. De ploeg heeft er altijd vertrouwen in gehad en gelukkig kon ik dat vertrouwen terugbetalen.”

