Vooral Traksel is teleurgesteld in hoe de Vuelta tot nu toe verloopt voor Nederland: "Ik zal het gewoon zeggen. Het is gewoon klote. Ik had in mijn voorspelling op drie en vier Kelderman en Arensman gezet. Als we dan niemand in de top-10 zien staan, dan is dat toch wel spijtig voor de Nederlanders. Ik hoop dat deze mannen ook nog verbeteren en grote verschillen goed kunnen maken. Als je een minuutje of vier pakt, schiet je ineens ver de top-10 in."

Volgens Sander Valentijn deed er al een mogelijkheid zich voor om dit te bewerkstelligen: "Dat had misschien wel een beetje gekund op zondag. Toen was Arensman in de aanval en moest hij zich laten afzakken. We zagen hem daarna ook een heel erg stekelig interview houden met onze collega Sander Kleikers. Wat denk jij dat daar gebeurd is?"

Chagrijnig

Traksel: "We hadden in de Giro exact hetzelfde. Arensman was vooruit, moest zich laten zakken en was chagrijnig. We zijn het er allemaal mee eens, maar in het interview toch niet het achterste van je tong laten zien en het laten merken."

"Misschien ben ik dan een klootzak. Als ik Arensman was, zou ik een dikke middelvinger opsturen en lekker blijven zitten in de kopgroep. Ik ga toch weg, wat kan mij het schelen", aldus de oud-renner.

Kopgroep

Jeroen Vanbelleghem denkt eerder dat de rest van de kopgroep hem er niet bij wilde hebben: "Een andere optie is dat hij gewoon geluisterd heeft naar die andere jongens uit de kopgroep. Die waren echt een het klagen dat ze geen minuten kregen omdat hij meezat. Ook van Baarle was aan het praten. Het zou goed kunnen dat Van Baarle tegen hem heeft gezegd dat het geen zin heeft en dat ze toch achter hem aan gaan rijden. Dat hij zich beter uit kan laten zakken, zodat de rest om de etappe kan strijden."

Dat Arensman daarna in het interview erg ontevreden overkomt, vindt Vanbelleghem zorgelijk: "Hij komt er zelf ook niet goed uit bij die interviews. Ik hoop dat hij bij Ineos zichzelf terugvindt en gelukkiger wordt. Als hij een interview afneemt bij ons, dan is hij altijd zo nors en ziet hij er ongelukkig uit. Ik zie hem nooit eens glimlachen of positief zijn."

Waar kijk je?

