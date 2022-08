De oud-renner en commentator geeft in de podcast Kop over Kop aan dat de Nederlandse formatie bewust heeft gekozen om met de voltallige ploeg te finishen. “Er waren maar twee officiële tussenpunten, maar de ploegen hebben verschillende apps die meer tussentijden kunnen geven. Bij het laatste punt had Jumbo-Visma achttien seconden voorsprong.”

“De ploeg wist dat, als ze twee of drie mannen hadden opgeofferd, ze met 25 seconden voorsprong op de nummer twee hadden gewonnen. Ze hebben ervoor gekozen om Gesink de rode trui te gunnen, maar hadden ook INEOS op een grotere achterstand kunnen zetten."

Iets unieks

Jumbo-Visma had de etappes na de ploegentijdrit zelfs de luxe om zelf te bepalen wie het rood zou dragen. Eerst was de eer aan Mike Teunissen en een dag later was Eduardo Affini aan de beurt. “Ik vind het echt mooi dat ze Teunissen die kans geven”, zegt de Vlaamse-commentator Jeroen Vanbelleghem.

“Hij rijdt volgend seizoen voor een andere ploeg, ze hadden ook kunnen zeggen ‘jij rijdt volgend jaar voor iemand anders, dus we geven hem aan een renner die blijft’, maar dat doen ze niet.”

Volgens Bobbie Traksel is het doorgeven van de rode leiderstrui iets unieks. “Zo goed zijn ze gewoon, ze steken er met kop en schouders bovenuit. Dit is heel lang ongezien geweest."

Eerste test

De Vuelta a España heeft Nederland na het openingsweekend verlaten, de renners vervolgen hun weg dinsdag in het Baskenland. In de vierde etappe naar Laguardia worden de klimmers voor het eerst getest. De finish loopt steil omhoog met stukken van boven de tien procent.

