Bobbie Traksel heeft genoten van de eerste grote overwinning van de Nederlander: "Mooi dat Arensman dit laat zien. Hij komt uit een echte wielerfamilie en zegt ook dat hij de cross eigenlijk veel mooier vindt. Hij hoopt dat hij volgend jaar naar wat crosses mag rijden en gaat dat bepraten met zijn nieuwe ploeg Ineos-Greandiers. Hij weet wel dat hij niet explosief genoeg is en dat hij het vooral moet hebben van dit soort dagen."

"Een jongen uit de Betuwe die op de Sierra Nevada de koninginnerit van de Vuelta weet te winnen op die leeftijd. Misschien was het niet specifiek zo bedacht, maar het is wel een mooi bedankje naar DSM na een fantastisch avontuur dit jaar", zo zegt Bobbie Traksel met een knipoog.

"Hij maakt een lange neus hè naar ons allemaal", oppert Sander Valentijn. Volgens Bobbie Traksel is dat echter vooral naar zijn ploegleiding, die hem eerder deze Vuelta opdracht gaf zich terug te laten zakken uit de kopgroep: "Vooral naar de ploegentactiek. Het had zijn tweede ritwinst kunnen zijn. We hebben het in de Giro ook al gezien. Mooi dat hij dan toch een rit weet te winnen, terwijl hij soms een beetje wordt tegengewerkt."

Mogelijkheden om te stijgen?

Kan Arensman nog stijgen in het klassement is vervolgens de vraag aan Jeroen Vanbelleghem: "Ze gaan hem natuurlijk geen ruimte meer geven vanuit de vlucht, maar je hebt renners die voor hem staan die er misschien nog doorheen gaan zakken. Ayuso en Rodriguez staan voor hem. Dat zijn twee kerels die hun eerste grote ronde rijden."

"Lopez wordt beter en beter en Almeida is zo zo. Wie weet komt hij nog richting de top-5, maar dan moet hij wel veel meeval hebben met renners die uit vorm zijn of die het niet meer kunnen bolwerken de laatste week. Zesde of zevende zie ik hem nog wel worden, als je ziet dat hij normaal gezien altijd minder slecht wordt dan de rest naarmate de grote ronde vordert," zo schat Vanbelleghem de kansen van Arensman in.

