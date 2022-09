Jeroen Vanbelleghem ziet grote gelijkenissen tussen Evenepoel en de laatste Nederlandse winnaar van een grote ronde: "Hij koerst zoals Dumoulin koerste tijdens zijn Giro eindzege. Hij rijdt gecontroleerd en gefocust op dat ene doel. Hij trekt zich niet te veel aan van de rest en rijdt zijn eigen tempo bergop. Dumoulin won zo de Ronde van Italië zonder dat hij misschien echt de beste klimmer was. Evenepoel koerst toch een beetje vergelijkbaar als Dumoulin toen in Italië."

Ad

Verder valt het Jeroen Vanbelleghem op dat Evenepoel ook qua karakter stappen heeft gemaakt: "Hij toont ook mentale veerkracht. Hij had wel wat schrik voor de rit van zaterdag, omdat hij stram opstond en alles deed pijn aan de rechterkant. Als je dan de Sierra de la Pandera moet oprijden, dat is natuurlijk niet evident. Hij bleef zelf opvallend kalm bij de valpartij. Hij is echt enorm veranderd in een jaar tijd qua volwassenheid. Hij is enorm rustig geworden en dat straalt er vanaf op de fiets."

Vuelta a España La Vuelta | Spannende slotweek voor Evenepoel in Spanje – Waar liggen de kansen voor Roglic? 21 UUR GELEDEN

La Vuelta | "Bijna niks verloren, het was een goede dag" - Remco Evenepoel na vijftiende etappe

Geen ratjes als concurrenten

Jan Hermsen ziet vooral in de tegenstanders een belangrijk verschil met de Giro van Dumoulin: "Hij heeft natuurlijk wel het voordeel deze Vuelta, ten opzichte van Dumoulin in de Giro, dat Dumoulin tegen twee hele vervelende gasten reed. Quintana en Nibali, dat zijn echt ratjes natuurlijk die hem uit gaan knijpen. Ik vind Mas niet een Quintana-achtige vervelende jongen en Roglic ook niet. Hij heeft wel als voordeel dat er in die top-5 niet van die jongens zitten die streken gaan leveren."

"Roglic durft ook niet all-in te gaan", zo vervolgt Jan Hermsen zijn betoog, maar daar is Jeroen Vanbelleghem het niet mee eens: "Roglic is wel echt een winnaar hoor. Die gaat er echt alles aan doen om te winnen hoor. Ik denk wel dat hij all-in durft te gaan."

La Vuelta | Bekijk hier de samenvatting van etappe veertien waarin Roglic tijd pakt op Evenepoel

Waar kijk je?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+. Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | “Van mezelf geleerd dat ik redelijk oké ben op grote hoogte – Arensman over etappezege GISTEREN OM 17:34