Ad





Lefevere had niet gedacht er zo goed voor te staan op de eerste rustdag, maar houdt toch nog een slag om de arm: "De voorlopige balans is natuurlijk goed. We hadden niet gedacht met zo veel voorsprong op bepaalde mensen aan de tijdrit te beginnen,maar Remco heeft Roglic natuurlijk nog nooit geklopt in een tijdrit. De verwachting wordt wel een beetje bijgesteld. We hebben nu voorsprong, terwijl we hoopten geen achterstand te hebben."

Tour de France Tour de France | "Tadej en ik pushen elkaar naar een hoger niveau" - Primoz Roglic 15/06/2022 OM 07:17

De ploegleider ziet in de drievoudig winnaar nog altijd de grootste concurrent, maar ook vanuit de jongelingen komt gevaar: "Nog altijd is Roglic de concurrent natuurlijk, dat is een oude taaie. En dan die twee youngsters, Rodriguez en Ayuso verbazen me echt in een goede zin. Er zit eigenlijk geen leeftijd meer op grote rondes of prestaties."

Vooraf werden er veel vraagtekens gezet bij de prestaties van Evenepoel op de zwaarste beklimmingen. Lefevere is zeer tevreden over hoe zijn pupil het ongelijk daarvan bewezen heeft: "Ik ben blij dat hij de criticasters de mond heeft gesnoerd dat hij wel een steile berg op kan en dat hij ook in de regen en de warmte kan rijden. Hoe hij met de hoogte omgaat, gaan we volgende week weten."

La Vuelta | Meintjes wint op Les Praeres, maar Evenepoel slaat gouden slag voor klassement

De toekomst

Nu Evenepoel zich meer en meer ontpopt als grote ronde renner, is de vraag of de ploeg aangepast moet worden. Lefevere denkt dat Quick-Step Alpha Vinyl inderdaad nog niet compleet is en kijkt met verwondering naar concurrent Jumbo-Visma: "Ik denk dat er toch wat mannen bij zullen moeten. Als je ziet wat voor een aankopen Jumbo doet. Die moeten over een onuitputtelijk budget beschikken. Als je heel die ploeg samen ziet, dan kan ik alleen maar in mijn ogen knipperen."

Vanwege de goede prestaties van Evenepoel gaan er al stemmen op om de Belg volgend jaar naar de Tour de France te sturen. Daar heeft Lefevere echter zijn twijfels over: "Ik zou niet graag een etappe overslaan om eerlijk te zijn. De logische volgorde zou Vuelta, Giro, Tour zijn. Misschien moeten de heren van de Giro een keer met de portemonnee op tafel komen. Dan ga ik liever daarheen."

La Vuelta | “Wat een klim was dat” - Evenepoel hijgt uit na serieuze finish bergop

Waar kijk je?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+. Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Ronde van Noorwegen Ronde van Noorwegen | Evenepoel viert zege tijdens finish op venijnige strook in Voss 24/05/2022 OM 16:59