Sander Valentijn stookt het vuurtje op door aan te geven dat de bookmakers een duidelijke voorkeur hebben: "We zien bij de wedkantoren dat er eigenlijk maar een topfavoriet is en dat is Remco Evenepoel met 4,5 keer je inzet."

"Dat is dan wel een Belgisch wedkantoor geweest dan of niet?", reageert Bobbie Traksel vervolgens gevat, maar dat is zeker niet het geval. "Ik hoorde het ook bij een internationale podcast. Daar zeiden ze ook dat hij het best genoteerd stond en dat snap ik dus echt niet", aldus Vanbelleghem.

Tien dagen Giro

De Belgische commentator vindt het totale onzin dat de weinig ervaren Evenepoel nu al zo hoog wordt ingeschaald: "Ik weet niets van wedkantoren, maar ik snap er echt helemaal niets van dat iemand die nog nooit een grote ronde heeft beëindigd de favoriet is. Tien dagen Giro, dat is zijn carrière in een grote ronde."

Volgens Vanbelleghem zijn er meer dan genoeg kandidaten met een indrukwekkender CV: "Simon Yates heeft de Vuelta gewonnen. Carapaz heeft de Giro gewonnen en ook weer podium gereden in de Giro dit jaar. Kelderman heeft op het podium van de Giro gestaan. Dat zijn allemaal jongens die veel meer hebben bewezen dan Evenepoel. Waarom zou Evenepoel dan topfavoriet zijn? Voor mij absoluut niet. Hij heeft nog niets bewezen in de grote rondes, nog helemaal niets."

Evenepoel de logische topfavoriet?

Toch zijn de collega's het niet helemaal eens met deze analyse. Zo denkt Traksel dat Evenepoel de Vuelta heel serieus neemt, in tegenstelling tot andere renners: "Ik denk wel dat Evenepoel de enige is die echt 100 procent gefocust is op deze wedstrijd al anderhalf jaar. We hebben het ook weer gezien in San Sebastian, dat was echt weer uniek. Er zijn ook wel signalen dat het wel kan."

Hermsen doet daar nog een schepje bovenop: "Hij kan een aardig tijdritje rijden natuurlijk. Hij wint toch ook zeer indrukwekkend Luik-Bastenaken-Luik. Dat zijn wel de ééndagskoersen waar de grote ronde renners normaal goed zijn. Het is toch logisch dat hij topfavoriet is?"

