Jan Hermsen denkt dat Rohan Dennis de goede herinneringen aan Utrecht een gevolg gaat geven door opnieuw toe te slaan in de Domstad: "Rohan Dennis gaat net als een paar jaar geleden in de Tour de France in Utrecht de leiderstrui pakken en die houdt hij vast tot aan de eerste aankomst bergop in Spanje", is zijn verrassende voorspelling.

Bobbie Traksel gaat nog een stapje verder en voorspelt een mooie Vuelta voor Nederland: "In de tijdrit in Spanje wint Thymen Arensman niet, want Evenepoel wint die tijdrit. Maar door het kleine verschil dat Arensman al gemaakt heeft in de eerste week ten opzichte van Evenepoel op die lastige aankomsten gaat hij de komende vijf dagen in de leiderstrui rijden en wordt hij vierde in het algemeen klassement."

Ten slotte is het woord aan Jeroen Vanbelleghem die denkt dat 'bad boy Superman' Lopez zich voor het eerst in jaren weer eens gaat gedragen deze Vuelta: "Miguel Angel Lopez zal de Vuelta uitrijden zonder één keer ruzie te maken met zijn teamgenoten of het publiek."

