Volgens de Vlaamse commentator is Van Poppel de doorslaggevende factor in het succes: "Het klinkt raar, maar het doet er eigenlijk niet echt toe wie die sprint wit. Degene die achter Van Poppel zat, zou gewonnen hebben. Dat hebben we ook vaak over Morkov gezegd. Zet Pedersen, Merlier of zelfs Coquard of wie dan ook in het wiel van Van Poppel en die wint de sprint."

Ad

Volgens Vanbelleghem betekenen de overwinningen van Bennett dan ook niet dat hij de rapste man van deze Vuelta is: "Ik hoorde ook collega's zeggen dat Sam Bennett op dit moment niet de beste sprinter is en dat vind ik ook. Je kunt niet zeggen dat hij de snelste is van het pak. Hij heeft de beste lead-out, maar het is niet zo dat hij wegsprint van de rest zoals Jakobsen soms doet. De andere komen nog een beetje terug. Ik denk dat Bennett zonder Van Poppel niet twee etappes had gewonnen."

Vuelta a España La Vuelta | Opnieuw cashen voor Jumbo? Zo wordt het prijzengeld in deze Vuelta a España verdeeld 2 UUR GELEDEN

La Vuelta | “Danny heeft me gelanceerd” - Bennett prijst ploeggenoot na winst in Utrecht

Jan Hermsen plaatst zijn vraagtekens bij deze gedachtegang: "Ik ben het niet met Jeroen eens dat hij niet de snelste sprinter is, want hij wint twee ritten. Wielrennen is ook een teamsport, het is geen sport van individuen. Hij zorgt er ook voor dat Van Poppel toch in hem blijft geloven. Het gaat niet alleen om de benen natuurlijk. Het gaat ook om het totaalplaatje."

"Als je twee ritten wint, kunnen alle collega's zeggen dat hij niet de snelste is, maar wat heb je eraan? Als Merlier de snelste is en uiteindelijk niets wint? Hij is op dit moment de snelste sprinter van de Vuelta, want hij wint twee ritten", aldus Hermsen.

Waar kijk je?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+

Vuelta a España La Vuelta | Liveblog - Peloton start rit vier in Vitoria-Gasteiz op Spaanse bodem, nieuwe rode trui? 3 UUR GELEDEN