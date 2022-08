In 2009 had Assen een primeur. Voor het eerst in de historie van de Vuelta d’España startte de Ronde buiten het Iberisch schiereiland. Blijkbaar beviel de Spanjaarden dat wel want na dertien jaar is de Gran Partida opnieuw in Nederland. De ploegenpresentatie is donderdag de 18e op het Vredenburgplein, waarna de renners in bootjes varen over de Utrechtse grachten en Singel.

Zoals gebruikelijk krijgen de renners weer veel hoogtemeters voor hun kiezen. Variërend van de Amerongse Berg, voor de Vuelta omgedoopt tot Alto de Amerongse Berg, tot de Sierra Nevada. Ook zien we in vergelijking met de Giro en de Tour veel aankomsten bergop: Negen keer komt het peloton aan op een bergtop.

Op deze bergtoppen probeert Primoz Roglic voor de vierde keer op rij de winst te pakken in de Vuelta. De Sloveen die wegens een blessure af moest stappen in de Tour de France krijgt concurrentie van een Belg: Remco Evenepoel. Hij gaat voor zijn eerste klassement in een grote ronde.

Etappeschema

19 augustus Utrecht - Utrecht (23,3 km, ploegentijdrit)

20 augustus Den Bosch - Utrecht (175 km, vlak)

21 augustus Breda - Breda (193 km, vlak)

22 augustus rustdag

23 augustus Vitoria-Gasteiz - Laguardia (153 km, heuvels)

24 augustus Írun - Bilbao (187 km, heuvels)

25 augustus Bilbao - Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo (180 km, bergen)

26 augustus Camargo - Cistierna (190 km, heuvels)

27 augustus La Pola Llaviana/Pola de Laviana - Colláu Fancuaya (154 km, bergen)

28 augustus Villaviciosa - Les Praeres. Nava (175 km, bergen)

29 augustus rustdag

30 augustus Elche - Alicante (31,1 km, tijdrit)

31 augustus ElPozo Alimentación - Cabo de Gata (193 km, vlak)

1 september Salobreña - Peñas Blancas. Estepona (195 km, heuvels)

2 september Ronda - Montilla (171 km, vlak)

3 september Montoro - Sierra de La Pandera (160 km, bergen)

4 september Martos - Sierra Nevada (148 km, bergen)

5 september rustdag

6 september Sanlúcar de Barrameda - Tomares (188 km, vlak)

7 september Aracena - Monasterio de Tentudía (160 km, vlak)

8 september Trujillo - Alto del Piornal (191 km, bergen)

9 september Talavera de la Reina - Talavera de la Reina (132 km, bergen)

10 september Moralzarzal - Puerto de Navacerrada (175 km, bergen)

11 september Las Rozas - Madrid (100 km, vlak)

Het parcours

De Vuelta start in Utrecht. In 2015 ging de Tour hier nog van start met een tijdrit. De Ronde van Spanje begint met een ploegentijdrit: een discipline die nauwelijks nog gereden wordt. Al lijken de Spaanse organisatoren een ploegentijdrit wel te kunnen waarderen. In zowel 2017 als 2019 startte de Ronde van Spanje met een ploegentijdrit.

De start is net als bij de Tourstart in 2015 rond de Jaarbeurs van Utrecht. De ploegen leggen daarna een ronde van 23 kilometer af waarbij bijna alle wijken van de stad bezocht worden. Hier lees je alles wat je moet weten over de eerste etappe van de Vuelta.

In de tweede etappe vertrekt het peloton uit Den Bosch. De plaats waar de eerste buitenlandse Tourstart ooit plaatsvond. Via de Betuwe rijdt het peloton richting Amersfoort. Onderweg komen de renners de eerste gecategoriseerde klim tegen. De Alto de Amerongse berg. Ondanks de kleine hoogteverschillen op de Utrechtse Heuvelrug staat het bijna vast dat deze etappe in een sprint zal eindigen.

Het profiel van de tweede etappe van de Vuelta Den Bosch - Utrecht Foto: Eurosport

De laatste rit op Nederlandse bodem start en finisht in Breda. Onderweg komen de renners geen heuvels tegen, maar wel veel wielerhistorie. De renners passeren Sint-Willebrord de geboorteplaats van Wim van Est en Wout Wagtmans. Zij zorgden in de jaren ‘50 dat wielrennen in Nederland steeds populairder werd. Dat het opnieuw sprinten wordt in Breda lijkt op voorhand niemand over te twijfelen.

Baskenland

Na het vlakke Nederland verplaatst het peloton zich naar de regio waar de Tour de France volgend jaar zal starten: Baskenland. De regio staat bekend om haar wielergekke bevolking en om de klimmetjes met duizelingwekkende stijgingspercentages. De slotklim van de zesde etappe is hier een voorbeeld van. De laatste kilometers van de Pico Jano zijn dit jaar speciaal voor de Vuelta geasfalteerd. Deze klim van 13,1 km á 6,6%, maar met stukken van meer dan 20%, kan wel eens voor grote verschillen in het klassement gaan zorgen

Zesde etappe met aankomst op Pico Jano Foto: Eurosport

Na de heuvels in het Baskenland blijft het klimmen geblazen. Met name het weekend zal niet klimmers angst inboezemen. De etappe op zondag naar Les Praeres lijkt de zwaarste etappe van de eerste week te worden. De slotklim is slechts vier kilometer lang, maar met een gemiddeld stijgingspercentages van 13% kan deze muur een echte scherprechter genoemd worden.

Klimmen, klimmen, klimmen

Na de bergen in Asturië verhuist het peloton naar het zuiden waar een 31 kilometerlange tijdrit op het programma staat, de enige individuele tijdrit van deze Vuelta. Hoewel deze week nog twee sprintetappes kent, zullen met name de klimmers blij zijn met het parcours. Drie keer finisht het peloton bovenop een bergtop. Zelfs de rit naar Peñas Blancas, die in het routeboek wordt omschreven als een heuveletappe finisht na een lange beklimming.

De vijftiende etappe kan omschreven worden als de koninginnenrit. De finish ligt op de indrukwekkende Sierra Nevada, 2500 meter boven zeeniveau. Toen in 2017 de Vuelta voor het laatst hier finishte won Miguel Angel Lopez de etappe.

Miguel Angel Lopez wint op Sierra Nevada in 2017 Foto: Getty Images

Dumoulin

Nadat de dag na de rustdag de sprinters zich kunnen opmaken voor een nieuwe kans, gaan we opnieuw de bergen in. Met nog vijf beklimmingen van de eerste categorie kan er in de laatste week nog genoeg gebeuren in het klassement. Dat dit absoluut tot de mogelijkheden behoort, bewees Tom Dumoulin in 2015. Hij stond met twee etappes te gaan bovenaan het klassement, maar verloor in de een na laatste etappe zijn trui aan Fabio Aru.

De 77e editie van de Vuelta wordt zoals we gewend zijn afgesloten in Madrid. Vorig jaar finishte de wedstrijd nog in Santiago de Compostela, maar dit jaar staat een korte etappe voor de sprinters op het programma.

Favorieten

Primoz Roglic won de Vuelta de afgelopen drie jaar. Hij gaat nu voor zijn vierde zege op rij. Als hij in vorm is dan moet dit parcour hem ook liggen. De Sloveen komt normaal gesproken makkelijk de bergen over. Of hij in vorm is, blijft wel een vraagteken. Roglic moest in de laatste week van de Tour afhaken omdat hij teveel last had van zijn val in de kasseienrit in de eerste week.

Bij thuiskomst bleek hij twee ruggenwervels gebroken te hebben. Na de Tour reed hij nog geen wedstrijd. Of hij van start gaat, maakt hij vlak voor de start van de Vuelta bekend.

Tour de France | Primoz Roglic had schouder uit de kom na val in vijfde etappe

Evenepoel

De grote vraag van deze Vuelta gaat worden: Wat kan Evenepoel? De slechts 22-jarige Belg won overtuigend de Clasica San Sebastian en lijkt in uitstekende vorm te steken. De vraag is echter of hij een ronde van drie weken kan verteren. Evenepoel reed een keer eerder een grote ronde, de Giro van 2021. Daar moest hij in de 18e etappe opgeven.

Dit jaar verloor hij in kortere rondjes als de Tirreno en de Ronde van het Baskenland juist tijd in de laatste etappes. Evenepoel liet in de San Sebastian en Luik-Bastenaken-Luik wel zien dat hij ongenaakbaar kan zijn als hij het op zijn heupen heeft. Op een goede dag is hij te sterk voor het hele peloton.

Clásica San Sebastián | Evenepoel verpulvert concurrentie tijdens favoriete koers

Nederlandse kansen zijn er ook. Wilco Kelderman, volgend jaar in dienst van Jumbo-Visma, gaat proberen zijn tweede podium te halen in een grote ronde. Na de Giro van 2020 wil hij ook in de Vuelta het podium halen. Kelderman zal daarbij af moeten rekenen met Richard Carapaz en de strijd om het kopmanschap van zijn ploeggenoot Jai Hindley (winnaar van de Giro) moeten winnen.

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

