Wat hebben de Puerto de Navacerrada, de Sierra Nevada en de Amerongse Berg gemeen? Op alle drie de beklimmingen zijn deze Vuelta punten te verdienen voor de bergtrui.

Waar het peloton bij de eerste twee beklimmingen kilometerslang aan hoge stijgingspercentages moet afzien, vliegen de renners in Utrecht binnen drie minuten over de, tot ‘Alto de Amerongse Berg’ omgedoopte, heuvel.

Eerste bergkoning

De 4e-categorie col op de Utrechtse heuvelrug is 1,2 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 3,3 procent en een maximale uitschieter van 6 procent. Daar schrikken de beroepsrenners niet van, aangezien er bijvoorbeeld in de vijftiende etappe naar de Sierra Nevada 19,5 kilometer wordt geklommen aan 7,9 procent.

Degene die op zaterdag 20 augustus als eerste bovenkomt, ontvangt na etappe twee echter wel gewoon een punt voor het bergklassement en mag zich voor minimaal één etappe de bergkoning in de Vuelta noemen.

Giro d’Italia

Het is niet de eerste keer dat er naar aanleiding van de prestaties op de Amerongse Berg een bergtrui wordt uitgereikt in een grote ronde. In 2010 reden de renners in de tweede etappe van de Giro d’Italia van Amsterdam naar Utrecht al eens over de beklimming.

De Duitser Paul Voss kwam als eerste boven voor Rabobank-renner Rick Flens en mocht uiteindelijk tot etappe zes de blauwe bollen dragen. Wellicht kunnen Jetse Bol, Joris Nieuwenhuis of Daan Hoole dit jaar de prestatie van de Nederlander in 2010 verbeteren.

