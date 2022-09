Kijken we naar de tabel voor het prijzengeld dan zien we dat Arensman precies 0 euro extra krijgt voor zijn zesde plek. De nummer 6 van de Vuelta ontvangt na de Rond 6000 euro op de rekening en de nummer 7 krijgt hetzelfde bedrag.

Arensman stijgt ook in het jongerenklassement over Carlos Rodrigues heen, maar ook dat levert hem niets extra op. Arensman gaat waarschijnlijk op de vierde plek eindigen, maar die plek levert geen geld op. Het zou voor de Nederlander dus niet uitmaken of hij vijfde of vierde zou worden in het klassement onder 25 jaar.

De etappewinst van Arensman in etappe 15 levert hem wel een mooi zakcentje op. Arensman mag na die etappe 11.000 euro op zijn rekening bijschrijven.

De bedragen van Arensman vallen in het niet bij het geld wat Remco Evenepoel ontvangt voor zijn vermoedelijke eindzege. De winnaar van de Vuelta wint niet alleen de rode trui, maar ook nog eens 150.000 euro.

