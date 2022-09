La Vuelta | Bekijk valpartij in afdaling waarbij leider Evenepoel schaafwonden oploopt

Evenepoel en Van Wilder wachtten geduldig tot er wat hulptroepen kwamen van Quick-Step om ze weer terug op weg te helpen. Binnen de kortste keren maakten de twee dan ook weer deel uit van het peloton. Beiden waren enkele schaafwonden rijker.

Net als Mathieu van der Poel kiest Evenepoel ervoor om zonder koershandschoenen te rijden. Een keuze die vandaag slecht uitpakte, omdat hij toch een beetje gebutst en geschaafd is. De meeste schade leek echter te zijn ontstaan aan zijn (boven)been.

De koersbroek van Evenepoel was kapot en er was wat bloed zichtbaar, zonder dat hij een overdreven aangeslagen indruk makte. De Belg staat in het algemeen klassement een kleine drie minuten voor op nummer twee Primoz Roglic en wordt verondersteld de Vuelta te gaan winnen , maar tot hij arriveert in Madrid kan er nog van alles gebeuren.

Motor

Dat toonde deze glijpartij nog maar eens aan, nog los van de coronagolf in het peloton waar Evenepoel zich best een beetje zorgen over maakt. Terug op de fiets meldde Evenepoel zich eventjes bij een jury-auto, naar verluidt om zijn beklag te doen over een motor die hem in de weg had gezeten tijdens de afdaling.

Op de beelden, geschoten vanaf een motor, is echter niet direct zichtbaar dat hij wordt gehinderd. Quick-Step raakte woensdag, tijdens de elfde etappe, Evenepoels hulptroep Julian Alaphilippe nog kwijt als gevolg van een val.

