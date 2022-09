La Vuelta | “Ben blij dat drie kilometerregel bestaat” - Evenepoel komt goed weg na lekke band

“Ik zat in een slechte positie”, legde Evenepoel na de finish uit. “Wij hadden de finale gisteren verkend en de wegen waren toen glad. Ik was best bang en verloor zo behoorlijk wat posities. Op de steile heuvel probeerde ik die goed te maken.”

“Ik voelde op drie kilometer mijn achterwiel en toen wist ik dat ik een lekke achterband had”, zei klassementleider Evenepoel die in het klassement acht seconden verloor op Primoz Roglic.

Crash Roglic

Ook Roglic had pech in de laatste kilometer. De Sloveen ging onderuit in de sprint om de zege, nadat hij uit het peloton was weggesprongen. Hij kwam hard ten val.

“Ik hoorde dat Primoz crashte”, zei Evenepoel over de nummer twee in het klassement. “Ik wens hem het beste toe. Deze explosieve aankomst ligt hem erg goed. Dat maakt het nog vervelender voor hem om te vallen. Ik hoop dat het goed met hem gaat.”

