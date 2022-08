Bouwman baalt flink dat hij niet kan rijden, vooral vanwege de eerste paar dagen: "Een domper, zeker omdat de Vuelta in Utrecht begint en er daarna nog twee etappes zijn in Nederland. Er zouden veel familieleden en bekenden komen kijken. Maar het gaat niet. Ik heb een ontsteking in de knie en mag deze week ook nog niet trainen.”

Het blessureleed van Bouwman begon allemaal na zijn succesvolle Ronde van Italië: "Eerst kwam ik vlak na de Giro tijdens een mountainbiketocht ten val en brak ik mijn pols. Dat leek allemaal weer goed te komen, maar toen we op hoogtestage waren in Tignes moest ik ’s nachts plassen en stootte ik mijn knie tegen een krukje. Daardoor heb ik een ontsteking in de knie gekregen.”

Toch kan de bergkoning van de Giro het allemaal wel in perspectief plaatsen: "In eerste instantie zou ik niet aan de Ronde van Spanje deelnemen, maar ik was blij toen ik hoorde dat ik Tobias Foss mocht vervangen. Maar daarna heb ik dus die blessure opgelopen. Het is niet leuk, maar laten we eerlijk zijn. Er gebeuren veel ergere dingen in de wereld. Er komen ook weer betere tijden. Ik hoef gelukkig niet geopereerd te worden. Over enkele weken ben ik hopelijk weer fit.”

Deze Giro maakte Bouwman dus grote indruk door twee etappezeges te boeken en de blauwe bergtui te veroveren. Vooral de rit waar hij samen met Tom Dumoulin in de aanval ging, staat bij veel mensen nog op het netvlies gebrand. Het duo bleek een perfecte combinatie van een donderslag en een bliksemschicht. Tom Dumoulin zorgde met een straf tempo voor de thunder, waarna Bouwman het karwei als een explosieve lightningbolt afmaakte in de punch.

