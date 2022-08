Bij de ploegentijdrit van de Vuelta a España in Utrecht gaan vanavond niet 184, maar 182 renners van start. Burgos-BH kreeg na de eerdere positieve test van Ángel Madrazo, opnieuw te maken met een coronageval. Dit keer is Manuel Penalver de ongelukkige.

Voor Madrazo mocht de Spaanse formatie met Victor Langellotti nog een vervanger oproepen, maar de coronabesmetting van Penalver komt te laat. Burgos-BH moet met zeven man de ploegentijdrit afwerken.

Quintana geeft aan zich volledig te willen focussen op zijn verdediging. Arkea roept geen vervanger op voor zijn kopman en start vanavond ook met een mannetje minder.

Alpecin-Deceuninck kan de ploegentijdrit wel in de voltallige formatie rijden. De ploeg raakte donderdag Oscar Riesebeek ongelukkig kwijt na een val tijdens de training, maar kon op tijd een vervanger invliegen.

Floris de Tier werd bijna letterlijk weggeplukt uit de Ronde van Denemarken, waar hij donderdag nog aan de start stond van de derde etappe. De Belg stapte af in Denemarken en vloog direct richting Nederland.

De kans lijkt dan ook vrij klein dat Team Arkéa Samsic en Burgos-BH een rol van betekenis gaan spelen tijdens de etappe van vanavond.

