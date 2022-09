De kopgroep van de dag werd pas laat gevormd. 70 kilometer duurde het voor er een kopgroep weg mocht rijden van het peloton onder leiding van QuickStep. Een groep met onder meer etappewinnaar Carapaz en groenetruidrager Mads Pedersen kreeg de ruimte.

Met een lastig slot met drie klimmen was het zaak voor de groep om genoeg voorsprong te hebben. De ploeg van Evenpoel liet het gat groeien tot maximaal vier minuten, wat mogelijkheden gaf voor andere ploegen om het gat dicht te rijden.

Jumbo-Visma met Robert Gesink en Chris Harper namen de handschoen op. Ook Ilan van Wilder droeg zijn steentje bij waardoor de voorsprong slinkte en het groepje steeds dunner werd.

Op vier kilometer van de finish ging Roglic als eerste van de favorieten op de pedalen staan. Evenepoel moest daardoor voor het eerst in de Vuelta in de achtervolging. Voor het eerst liet hij ook een teken van zwakte zien. Hij moest de Sloveen laten gaan en ook Mas en Lopez gingen hem voorbij.

Op de steile flanken van de Sierra de La Pandera, 8,5 kilometer a 7,6% met kilometers met gemiddeldes van meer dan 11%, moest Juan Ayuso een nieuwe tegenslag verwerken. De jonge Spanjaard die positief testte op corona reed lek en moest zijn eigen fiets inwisselen voor een fiets van de organisatie.

Samen met Ayuso reed Evenepoel naar de finish. Nadat Mas en Lopez hem achterlieten, leek hij stil te staan, maar hij kon zijn benen toch weer aan de praat krijgen. In de laatste drie kilometer verloor hij nauwelijks tijd op zijn concurrent Roglic.

Roglic was bezig aan een ultieme achtervolging om de dagoverwinning en de bijbehorende tien bonificatieseconden te verdienen. Samen met Lopez kwam hij acht seconden tekort om Carapaz terug te pakken.

De Ecuadoriaan van INEOS, die volgend jaar voor EF Education rijdt, pakt zo zijn tweede overwinning deze Vuelta.

In het klassement behield Evenepoel zijn voorsprong. Roglic naderde op 52 seconden, maar staat nog steeds op +1:49 minuut van de Belg. Wilco Kelderman zakte na een matige dag weg uit de topzes. Hij staat nu op de achtste plek.

