Carlos Rodriguez droeg gisteren de hele dag de indrukwekkende sporen van zijn val vroeg in de etappe. Samen met onder anderen Jay Vine, die de strijd in zijn bolletjestrui moest staken, ging de jonge Spanjaard hard tegen het asfalt.

Tijdens de koers werd al geconstateerd dat de huidige nummer vijf uit het klassement geen hersenschudding had opgelopen bij zijn smak en vanochtend concludeerde de medische staf van zijn ploeg Ineos-Grenadiers dat hun kopman vandaag gewoon kan opstappen.

KLASSEMENTSAMBITIES

Met heel veel pijn en net zoveel moeite hield Rodriguez gisteren de schade beperkt, al moest hij in de finale van de etappe alsnog een minuutje toestaan op zijn directe concurrenten. In het klassement zakte hij een plaatsje ten faveure van Miguel Ángel López.

De Spanjaard had zich met zijn sterke prestaties opgeworpen als de kopman namens Ineos-Grenadiers in deze ronde, maar of hij genoeg hersteld is om vandaag in de etappe naar Talavera de la Reina zijn goede klassering te behouden zal moeten blijken.

WAAR KIJK JE?

