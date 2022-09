Nadat eerder deze week Tao Geoghegan Hart al zijn kritiek uitte op het huidige systeem , neemt de Italiaanse lead-out van Cofidis nu tegenover de wielerwebsite Bici.PRO ook geen blad voor de mond. "Het zorgt voor ongelooflijke stress."

En volgens de Italiaan gaat het dus ook de koers beïnvloeden, want na vrijdag zal zijn ploeg sprinter Bryan Coquard uit de Vuelta halen om ergens anders waardevolle punten binnen te halen voor de ploeg die nu nog maar net boven de degradatiestreep staat.

KOERSJE IN BELGIË EN NEDERLAND

"Met een derde plek in Tirreno-Adriatico en twee tweede plekken in de Giro pak ik bijvoorbeeld minder punten dan sommige andere renners met een overwinning in een veel minder hoog aangeschreven koers."

"Aan het begin van het seizoen", gaat de rappe Italiaan verder, "moet je je dus eigenlijk niet richten op de belangrijke wedstrijden, maar op koersjes in België en Nederland. Ik vind het een schande, maar het is nu niet anders."

Omdat alleen de punten van de tien renners met de hoogste score tellen en Cimolai daar bij Cofidis niet toe behoort, staat er voor hem in het restant van de Vuelta slechts persoonlijke genoegdoening op het spel. Zijn team helpen om degradatie te voorkomen zit er voor hem niet in.

Overigens moet de Vuelta Coquard nog wel vrijgeven om hem in andere races te kunnen laten starten.

