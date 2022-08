Dat het virus weer helemaal terug is in het wielerpeloton zagen we al voor aanvang van de Vuelta toen meerdere renners op het laatste moment vervangen moesten worden door een positieve test. Maar ook tijdens de Spaanse wielerronde lukt het de renners niet om besmetting te ontwijken.

Gisteren moesten grote namen als Ethan Hayter en Sam Bennett de tijdrit laten schieten en ook voor de start van etappe 11 kwam het nieuws van nog eens vijf extra uitvallers. Pavel Sivakov en Simon Yates stonden allebei in de top tien van het klassement, maar moeten nu noodgedwongen de strijd staken.

Ad

Elkaar besmetten

Vuelta a España La Vuelta | The predictor van etappe 11 34 MINUTEN GELEDEN

Dat ploeggenoten elkaar makkelijk kunnen besmetten bewijst ook de Spaanse ploeg Equipo Kern Pharma vandaag. Daar moesten met Adrià, Carretero en Miquel, drie renners de Vuelta tegelijkertijd verlaten.

Eerder waren meerdere besmettingen in dezelfde ploeg het geval bij Lotto Soudal, Team DSM en AG2R Citroën Team.

Ware nachtmerrie

De ongenaakbare leider in deze Vuelta, Remco Evenepoel, maakt zich zorgen over de situatie. “Je ziet twee grote renners uit het klassement vallen, dat is niet leuk. Het is heel erg irritant. We proberen zoveel mogelijk een masker te dragen, maar dat deden zij ook.”

“Je moet denk ik ook een beetje geluk hebben dat ons team veilig blijft. Het zou echt een nachtmerrie zijn als ik door een positieve test de Vuelta moet verlaten”, besluit Evenepoel voor aanvang van de elfde etappe.

Waar kijk je?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | "Primoz is hier om de Vuelta te winnen" - Jumbo-Visma geeft nog niet op 2 UUR GELEDEN