Via Twitter communiceert Trek-Segafredo dat Hoole vanochtend bij het opstaan last had van zijn keel en dus besloot om zich te laten testen. De zelftest bleek positief en dus moest Hoole het hotel van zijn ploeg zo snel mogelijk verlaten. Na Steff Cras en Michael Woods is Hoole de derde uitvaller van deze Ronde van Spanje.

Waar kijk je?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+. Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

