La Vuelta | “Danny heeft me gelanceerd” - Bennett prijst ploeggenoot na winst in Utrecht

“Danny heeft me niet afgeleverd, hij heeft me gelanceerd”, liet de Ier na de finish weten. Even nog twijfelde hij of hij het wel zou kunnen winnen. “Danny bracht me voorin om aan te gaan, maar ik wachtte. Ik verloor toen veel snelheid. Danny had zoveel snelheid, ik had meteen moeten gaan”, mijmert Bennett na de finish nog na.

“Mijn ploeggenoten hebben het goed gedaan”, zegt de man van BORA-hansgrohe die niet twijfelde dat hij opnieuw een zege zou pakken in een grote ronde. “Ik wist dat ik het opnieuw kon doen als ik goede benen had. Ik ben heel blij dat ik nu in elke Vuelta die ik reed een rit won.”

Vuelta a España La Vuelta | Bennett wint, Teunissen rood, Van den Berg verovert bergtrui - samenvatting etappe drie 32 MINUTEN GELEDEN