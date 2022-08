Ad

De Vuelta begint op 19 augustus met een ploegentijdrit in Utrecht. Het peloton trekt via Den Bosch en Breda uiteindelijk drie weken door Spanje, met als eindpunt Madrid. Wie zijn de favorieten voor het hoogste schavot op het eindpodium in de Spaanse hoofdstad?

Vuelta a España La Vuelta | Tips voor wielerpools: Met deze acht renners versla jij je vrienden 4 UUR GELEDEN

La Vuelta | Dit is het complete parcours van de Ronde van Spanje met start in Utrecht

Primoz Roglic

De absolute topfavoriet om Primoz Roglic op te volgen is Primoz Roglic zelf. De kopman van Jumbo-Visma won de afgelopen drie edities van de Vuelta en wil daar dolgraag een vierde titel aan vast plakken. Roglic kan daarmee het record van de Spanjaard Roberto Heras evenaren.

Vooraf zijn er echter wel een hoop twijfels bij de fitheid van de Sloveen. Roglic moest in de afgelopen Tour de France opgeven met een rugblessure en kon pas twee weken voor de start beginnen aan zijn voorbereiding op de Vuelta.

Indien de 32-jarige renner fit genoeg is, lijkt hij de te kloppen man te zijn. Bovendien beschikt Roglic met Sepp Kuss en Sam Oomen over twee meesterknechten in het hooggebergte en heeft hij met Edoardo Affini en Rohan Dennis twee hardrijders tot zijn beschikking tijdens de ploegentijdrit.

Tour de France | “Herstellen voor de Vuelta” - Onderonsje tussen Roglic en Contador

Remco Evenepoel

De grootste uitdager voor een vierde Vuelta-overwinning van Jumbo-Visma luistert naar de naam Remco Evenepoel . De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl Team is door de bookmakers gebombardeerd tot een van de topfavorieten voor de eindwinst. Evenepoel maakte recentelijk nog indruk met een solo-overwinning in de Clásica San Sebastián.

Zelf tempert de 22-jarige Evenepoel de verwachtingen op een goede eindklassering enigzins. “Als ik een of twee ritzeges kan boeken dan kan ik van een geslaagde Vuelta spreken. Alles wat dan in het klassement lukt, is extra.”

Clásica San Sebastián | Evenepoel over Vuelta - "Kan met gerust gevoel die kant op"

Jai Hindley

Een van de belangrijkste uitdagers van de twee topfavorieten is Jai Hindley. De 26-jarige renner van BORA-hansgrohe kende in 2020 zijn definitieve doorbraak met een tweede plaats in het eindklassement van de Giro d’Italia.

Dit jaar bewees Hindley dat die prestatie geen incident was, hij verraste vriend en vijand met de eindwinst in diezelfde Giro. Kan de Australiër een gooi doen naar de dubbel? Hindley krijgt onder anderen Wilco Kelderman mee als meesterknecht.

Giro d’Italia | Samenvatting van loodzware etappe met winnende sprint Hindley op Blockhaus

Richard Carapaz

De mannen van INEOS Grenadiers leveren vrijwel elke grote ronde een favoriet af voor het algemene klassement en dat is deze Vuelta niet anders. De Britste formatie schuift Richard Carapaz naar voren als kopman.

Voor de 29-jarige Carapaz is het de laatste grote ronde in de kleuren van INEOS, de Ecuadoriaan vertrekt volgend seizoen naar EF Education-EasyPost. Carapaz wordt omringd door een sterke klimmersploeg met onder anderen Pavel Sivakov, Tao Geoghegan Hart en toptalent Carlos Rodríguez.

Outsiders

Naast de favorieten voor het eindklassement zijn er een aantal outsiders voor de eindoverwinning in de Vuelta.

Joao Almeida (UAE Team Emirates) werd al eens vierde en zesde in de Giro d’Italia en rijgt in de grote rondes de top 20-plaatsen aaneen. Enric Mas (Movistar) was al vaker dicht bij de eindwinst in Spanje met twee keer een tweede plaats. Ben O’Connor (AG2R Citroen Team) won al twee etappes in een grote ronde en werd vorig jaar nog knap vierde in de Tour de France.

Podiumkandidaten

Andere kanshebbers op een podiumplaats in Madrid zijn Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco), Miguel Ángel Lopez (Astana Qazaqstan Team), Gino Mäder en Jack Haig (Bahrain – Victorious), Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) en Juan Pedro López (Trek-Segafredo).

Als laatste willen we ook Thymen Arensman niet onbenoemd laten. De 22-jarige Nederlander van Team DSM maakte grote indruk in de Giro d’Italia eerder dit jaar en liet zijn vorm zien met een tweede plaats in de Ronde van Polen. Het lijkt echter nog iets te vroeg voor Arensman om mee te strijden om de eindwinst in een grote ronde.

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery +. Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España Kop over Kop | Verrassende voorspellingen voor de Vuelta: "Arensman pakt de leiderstrui" 4 UUR GELEDEN